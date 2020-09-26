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Авария с топливом в Норильске ,  
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«Норникель» проверит более 600 объектов после аварии в Норильске

Фото:Дмитрий Шаромов / Greenpeace / AP
Фото: Дмитрий Шаромов / Greenpeace / AP

«Норильский никель» проверит более 600 своих объектов после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, приведшей к разливу 21 тыс. тонн дизеля. Об этом сообщил глава компании Владимир Потанин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Они [объекты] самые разные, в том числе это и резервуары, и часть этих объектов уже заранее, на всякий случай, выведена из эксплуатации», — отметил он.

Потанин добавил, что на сегодняшний день компания потратила уже около 11,5 млрд руб. на ликвидацию последствий аварии.

Оценка ущерба из-за аварии на «Норникеле» выросла на ₽43 млрд
Общество
На месте ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3

Разлив топлива на ТЭЦ-3, принадлежащей компании НТЭК («дочка» «Норникеля») в Норильске произошел 29 мая, когда из резервуара в окружающую среду вылилось около 21 тыс. тонн дизеля.

По данным Росприроднадзора, 6 тыс. тонн попало в грунт, а остальные 15 тыс. тонн — в водоемы. Загрязненными оказались реки Амбарная и Далдыкан, а также почти все их притоки. Ведомство оценило ущерб от аварии в 148 млрд руб.

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) 25 сентября оценил затраты на восстановление водных биологических ресурсов после аварии в 40 млрд руб. Еще в 3,5 млрд руб. в институте оценили стоимость утраченных водных биоресурсов. Таким образом, с учетом оценки ВНИРО общая сумма ущерба выросла до 191,5 млрд руб.

Глава «Норникеля» Владимир Потанин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность выделить средства, необходимые для ликвидации последствий аварии. Однако с расчетами Росприроднадзора в компании не согласились, указав, что ведомство неверно оценило массу попавших в реки нефтепродуктов.

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