«Норникель» проверит более 600 объектов после аварии в Норильске

Фото: Дмитрий Шаромов / Greenpeace / AP

«Норильский никель» проверит более 600 своих объектов после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, приведшей к разливу 21 тыс. тонн дизеля. Об этом сообщил глава компании Владимир Потанин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Они [объекты] самые разные, в том числе это и резервуары, и часть этих объектов уже заранее, на всякий случай, выведена из эксплуатации», — отметил он.

Потанин добавил, что на сегодняшний день компания потратила уже около 11,5 млрд руб. на ликвидацию последствий аварии.

Разлив топлива на ТЭЦ-3, принадлежащей компании НТЭК («дочка» «Норникеля») в Норильске произошел 29 мая, когда из резервуара в окружающую среду вылилось около 21 тыс. тонн дизеля.