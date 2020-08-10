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Авария с топливом в Норильске ,  
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Ставший причиной аварии резервуар ТЭЦ в Норильске снесли до фундамента

Норникель GMKN ₽20 646 +1,02% Купить
Фото: nornickel.ru
Фото: nornickel.ru

Аварийный резервуар № 5, ставший причиной разлива нефтепродуктов в Норильске, снесли до фундамента. Об этом сообщается на сайте «Норникеля».

Как отметил руководитель проектов Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля») Дмитрий Бойченко, все работы ведутся строго по графику, а демонтаж аварийного резервуара завершится к 30 сентября.

В «Норникеле» отметили, что сейчас аварийный резервуар разобрали на крупные фрагменты. На земле металлоконструкции разрезаются на более мелкие сегменты, которые отправляются на утилизацию. С ТЭЦ-3 уже вывезли 200 т металлокаркаса, всего необходимо утилизировать около 450 т железных конструкций.

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Ликвидация последствий аварии на ТЭЦ-3

Авария на принадлежащей НТЭК ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Из поврежденного хранилища вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива. Росприроднадзор оценил экологический ущерб в $2 млрд, но «Норникель» не согласился с ведомством.

При этом компания обязалась ликвидировать последствия аварии за свой счет. По словам главы «Норникеля» Владимира Потанина, устранение последствий аварии обойдется в 10 млрд руб. и выше.

Теги: Норильск, авария, ТЭЦ, «Норникель»
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