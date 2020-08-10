Ставший причиной аварии резервуар ТЭЦ в Норильске снесли до фундамента

Фото: nornickel.ru

Аварийный резервуар № 5, ставший причиной разлива нефтепродуктов в Норильске, снесли до фундамента. Об этом сообщается на сайте «Норникеля».

Как отметил руководитель проектов Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля») Дмитрий Бойченко, все работы ведутся строго по графику, а демонтаж аварийного резервуара завершится к 30 сентября.

В «Норникеле» отметили, что сейчас аварийный резервуар разобрали на крупные фрагменты. На земле металлоконструкции разрезаются на более мелкие сегменты, которые отправляются на утилизацию. С ТЭЦ-3 уже вывезли 200 т металлокаркаса, всего необходимо утилизировать около 450 т железных конструкций.

Авария на принадлежащей НТЭК ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Из поврежденного хранилища вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива. Росприроднадзор оценил экологический ущерб в $2 млрд, но «Норникель» не согласился с ведомством.