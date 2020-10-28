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Пандемия коронавируса ,  
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Блокировку социальных карт москвичей из групп риска продлили до 29 ноября

Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Социальные карты жителей Москвы из групп риска, которым рекомендовано не покидать дома из-за распространения коронавируса, будут заблокированы до 29 ноября. Соответствующий указ мэра Сергея Собянина опубликован на сайте столичного правительства.

Льготный проезд для жителей Москвы старше 65 лет и имеющих хронические заболевания приостановили с 9 октября, власти рекомендовали им без надобности не выходить из дома. Тогда также временно блокировались социальные карты школьников, однако с 19 октября карты разблокировали ученикам младших классов, которые вернулись в школы после каникул. Учащимся 6–11-х классов продлили дистанционное обучение до 8 ноября.

Аналогичные меры уже вводились весной 2020 года.

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В Москве за последние сутки в городе коронавирусом заразились более 3,6 тыс. человек, что стало наименьшим приростом с 8 октября. При этом в октябре число выявленных за сутки случаев заражения несколько раз превышало 5 тыс.

Всего за время пандемии COVID-19 заболели более 409 тыс. москвичей.

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