Путин призвал регионы развернуть дополнительные койки для больных COVID

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал регионы выделить дополнительные койки для больных коронавирусом, если в этом есть необходимость. Трансляцию обращения показывал телеканал «Россия 24».

«Если нужно разворачивать дополнительные койки, значит, нужно это делать», — сказал Путин.

Президент также сказал, что при необходимости что-то перепрофилировать нужно это оценить. «Не хотелось бы, конечно, потому что нужно осуществлять работу в текущем режиме», — добавил Путин.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 16 регионов страны испытывают дефицит коечных мест в больницах. В пяти регионах места в стационарах для пациентов с COVID-19 заняты уже на 95%, уточнила она. Голикова отметила, что ситуация с пандемией в стране ухудшается. «Среднесуточный темп прироста заболеваемости у нас составляет 1%, но при тех цифрах, которые есть у нас, этого достаточно», — сообщила вице-премьер.