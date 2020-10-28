Путин призвал регионы развернуть дополнительные койки для больных COVID

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 77,55 (+1,1) Инвестиции, 13:25
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 91,26 (+0,91) Инвестиции, 13:25
Минздрав приказал врачам согласовывать все комментарии по COVID-19 Общество, 15:44 Элегантный внедорожник: впечатления от нового Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 15:43 Чемпион мира по бобслею умер в возрасте 37 лет Спорт, 15:39 Собянин продлил работу системы посещения баров по QR-коду до 29 ноября Общество, 15:37 Financial Times: Apple создает поисковик-конкурент Google Стиль, 15:37 Дайджест иносми: компании и бизнесмены, которые использовали второй шанс Pro, 15:27 «Почта России» объяснила появление кладбища фургонов в Москве Авто, 15:25 Качество жизни: что предлагает наука РБК и Bayer, 15:25 Президент Молдавии рассказал о кампании «анти-Додон» в стране. Видео Политика, 15:20 Власти Москвы продлили дистанционный режим учебы для некоторых школьников Общество, 15:17 Эксперты назвали самый стойкий к COVID-19 рынок европейской недвижимости Недвижимость, 15:16 Собянин продлил режим удаленной работы Общество, 15:14 Эрдоган заявил о предложении Путину вместе разрешить конфликт в Карабахе Политика, 15:10 ЦБ рассказал о новой уловке мошенников на финансовом рынке Финансы, 15:10
Пандемия коронавируса ,  
0 

Путин призвал регионы развернуть дополнительные койки для больных COVID

Фото:Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал регионы выделить дополнительные койки для больных коронавирусом, если в этом есть необходимость. Трансляцию обращения показывал телеканал «Россия 24».

«Если нужно разворачивать дополнительные койки, значит, нужно это делать», — сказал Путин.

Президент также сказал, что при необходимости что-то перепрофилировать нужно это оценить. «Не хотелось бы, конечно, потому что нужно осуществлять работу в текущем режиме», — добавил Путин.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 16 регионов страны испытывают дефицит коечных мест в больницах. В пяти регионах места в стационарах для пациентов с COVID-19 заняты уже на 95%, уточнила она. Голикова отметила, что ситуация с пандемией в стране ухудшается. «Среднесуточный темп прироста заболеваемости у нас составляет 1%, но при тех цифрах, которые есть у нас, этого достаточно», — сообщила вице-премьер.

Голикова назвала число регионов с критической ситуацией с коечным фондом
Общество
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Накануне в Омске две машины скорой помощи привезли пациентов к зданию регионального минздрава из-за недостатка мест в городских больницах. После этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил провести проверку. Для аудита ситуации с оказанием медпомощи в регион приедут замглавы Минздрава Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков

В конце сентября власти Москвы начали выводить из резерва койки для больных коронавирусом. В городе развернуто около 15 тыс. резервных коек. 19 октября были открыты резервные корпуса на ВДНХ и в АТЦ «Москва». По словам мэра столицы Сергея Собянина, они обеспечивают запас свободных мест в 50%.

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg

Перед госпиталем в «Ленэкспо» второй день выстроилась очередь из скорых
Общество
Фото:n.vavilina / VK

За последние сутки в России коронавирус выявили у 16 202 человек. Всего в стране с начала эпидемии заболели 1,563 млн человек. Умерло за последние сутки 346 человек, что является максимальным суточным показателем с начала пандемии в стране. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом достигло 26 935.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Владимир Путин коронавирус больницы пациенты COVID-19
Материалы по теме
Путин объяснил, почему в России не говорят о второй волне коронавируса
Общество
Как в России развивается эпидемия коронавируса. Инфографика
Общество
В Петербурге выявили рекордное число новых случаев коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter