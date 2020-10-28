Голикова заявила об осложняющейся ситуации с COVID-19 в России

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России осложняется, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у главы государства. Трансляцию ведет «Россия 24».

«Ситуация продолжает осложняться, среднесуточный темп прироста заболеваемости у нас составляет 1%, но при тех цифрах, которые есть у нас, этого достаточно», — сказала Голикова.

По ее словам, в 38 субъектах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости, в 18 регионах ситуация нестабильная. Еще в 19 регионах ситуация стабилизировалась на высоких уровнях фиксации заболевания, добавила вице-премьер.

С начала пандемии COVID-19 в России зафиксировали свыше 1,56 млн случаев заболевания (плюс 16 202 за сутки).