Голикова заявила об осложняющейся ситуации с COVID-19 в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 77,55 (+1,1) Инвестиции, 13:25
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 91,26 (+0,91) Инвестиции, 13:25
Минздрав приказал врачам согласовывать все комментарии по COVID-19 Общество, 15:44 Элегантный внедорожник: впечатления от нового Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 15:43 Чемпион мира по бобслею умер в возрасте 37 лет Спорт, 15:39 Собянин продлил работу системы посещения баров по QR-коду до 29 ноября Общество, 15:37 Financial Times: Apple создает поисковик-конкурент Google Стиль, 15:37 Дайджест иносми: компании и бизнесмены, которые использовали второй шанс Pro, 15:27 «Почта России» объяснила появление кладбища фургонов в Москве Авто, 15:25 Качество жизни: что предлагает наука РБК и Bayer, 15:25 Президент Молдавии рассказал о кампании «анти-Додон» в стране. Видео Политика, 15:20 Власти Москвы продлили дистанционный режим учебы для некоторых школьников Общество, 15:17 Эксперты назвали самый стойкий к COVID-19 рынок европейской недвижимости Недвижимость, 15:16 Собянин продлил режим удаленной работы Общество, 15:14 Эрдоган заявил о предложении Путину вместе разрешить конфликт в Карабахе Политика, 15:10 ЦБ рассказал о новой уловке мошенников на финансовом рынке Финансы, 15:10
Пандемия коронавируса ,  
0 

Голикова заявила об осложняющейся ситуации с COVID-19 в России

Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России осложняется, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у главы государства. Трансляцию ведет «Россия 24».

«Ситуация продолжает осложняться, среднесуточный темп прироста заболеваемости у нас составляет 1%, но при тех цифрах, которые есть у нас, этого достаточно», — сказала Голикова.

По ее словам, в 38 субъектах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости, в 18 регионах ситуация нестабильная. Еще в 19 регионах ситуация стабилизировалась на высоких уровнях фиксации заболевания, добавила вице-премьер.

У участников испытаний вакцины «Спутник V» выявили коронавирус
Общество
Фото:Минобороны РФ

С начала пандемии COVID-19 в России зафиксировали свыше 1,56 млн случаев заболевания (плюс 16 202 за сутки). 

В стране второй день подряд фиксируется максимальное с начала эпидемии число умерших за одни сутки. Накануне оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил о смерти 320 человек, сегодня — о 346.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg
Татьяна Голикова коронавирус
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter