Перед госпиталем в «Ленэкспо» второй день выстроилась очередь из скорых

Фото: n.vavilina / VK

В Санкт-Петербурге перед выставочным комплексом «Ленэкспо», где открыли временный госпиталь для больных COVID-19, второй день подряд выстроилась очередь из машин скорой помощи. Об этом пишет «Фонтанка».

Принимать первых зараженных коронавирусом госпиталь начал накануне вечером, сразу после открытия перед ним выстроилась цепочка из скорых. Глава муниципального округа «Гавань» Нэлли Вавилина пояснила со ссылкой на слова жителей города, что заболевших свозят в «Ленэкспо» из-за переполненности остальных больниц.

По сообщению «Фонтанки», очередь продолжила скапливаться днем 27 октября. На прием одной машины скорой, пишет издание, у специалистов госпиталя уходило от 20 до 30 минут.

РБК направил запрос в пресс-службу администрации губернатора Санкт-Петербурга.