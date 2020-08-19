Помощник Лукашенко напомнил протестующим рабочим о расчетных листах

Забастовка рабочих предприятия «Гродно Азот» (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

Помощник президента Валерий Бельский прокомментировал события в республике информационному агентству БелТА.

«Остановка производства экспортеров — это непропорциональный по силе удар по нынешним и будущим доходам», — заявил Бельский по поводу серии забастовок, вызванных несогласием с официальными результатами президентских выборов.

Больше всего его возмущает, что «забастовку как форму политического протеста выбрали работники государственных (!) предприятий», причем те, кто «с достойной заработной платой, социальным пакетом».

Он привел пример, когда участники митинга шахтеров заявили, что хотят сохранить свои госгарантии. Однако если не будет производства, не будет средств, а не будет средств, не будет и социальных гарантий.