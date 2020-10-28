Трамп заявил о завидующей военной мощи США России

Россия и Китай завидуют военному превосходству США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в штате Висконсин, передает Fox News.

«Мы превосходим всех в мире по военной силе. Россия, Китай все остальные, они нам завидуют», — сказал он.

По словам Трампа, никто не ожидал от США таких успехов, однако им удалось выйти на лидирующие позиции в этой сфере. Отдельно президент выделил ядерное вооружение страны, отметив, что сейчас оно находится в самом наилучшем виде.

Материал дополняется