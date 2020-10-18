Трамп пообещал установить «мир с позиции силы» с помощью нового оружия
США будут выстраивать свою мирную политику с позиции силы при помощи новых видов вооружения. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время предвыборного митинга в городе Джейнсвилл, штат Висконсин.
«Ни у кого нет оружия, хоть близко сравнимого с тем, которым обладаем мы. Надеюсь, США никогда не придется его применять. Но мы установим мир с позиции силы. Вот для чего это все», — сказал президент.
По словам Трампа, сейчас у Соединенных Штатов самая мощная армия в мире, чему завидуют «и Россия, и Китай, и Северная Корея, и другие страны».
В сентябре глава государства заявлял, что у страны есть неизвестные никому виды вооружений. «У нас есть системы, о которых никто не знает. Честно говоря, будет лучше, если так и останется», — сообщил Трамп.