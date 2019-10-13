Путин заявил о превосходстве российского гиперзвукового оружия

Российские специалисты продолжают вести разработки передовых вооружений даже после того, как в России было создано новое уникальное гиперзвуковое оружие, не имеющее аналогов в мире. Об этом сообщил в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia президент России Владимир Путин в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию. Расшифровка интервью опубликована на сайте российского президента.

«Это ракетные комплексы, которые летят по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока ни у кого нет. В ведущих армиях мира оно, безусловно, рано или поздно появится. Но и у нас к этому времени уже кое-что появится. Я уже знаю, что. Знаю, над чем наши ученые, инструкторы и инженеры работают», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что Россию не может не беспокоить ситуация, связанная с международной стратегической стабильностью и безопасностью.

Российский президент также упомянул решение США о выходе из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) в 2002 году, который, по словам Путина, был краеугольным камнем всей системы стратегической безопасности в мире, т.к. он ограничивал возможности создания противоракетной обороны для обоих государств. Путин отметил, что смысл документа заключался в том, «чтобы ни у одной из сторон не возникало иллюзий, что она может победить в ядерной войне».