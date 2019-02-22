Путин заявил об отсутствии аналогов российского новейшего оружия

У российского вооружения нет аналогов в мире, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Большом Кремлевском дворце перед концертом в честь Дня защитника Отечества, говорится в сообщении Кремля.

«Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире, во всяком случае, пока не имеют и, я думаю, что еще долго не будут [иметь]», — сказал Путин.

По его словам, в основе этого успеха — «напряженная работа ученых, конструкторов, оборонной промышленности», которая закладывает основу для развития армии и флота «на десятилетия вперед».

Ранее разрабатываемые Россией вооружения «недосягаемо эффективными» назвал министр обороны Сергей Шойгу. «Коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы», — заявил глава военного ведомства.



В ходе послания Федеральному собранию 20 февраля Владимир Путин рассказал, что ​первая атомная подводная лодка, оснащенная беспилотным аппаратом «Посейдон», будет спущена на воду весной 2019 года. Кроме того, глава государства анонсировал новую гиперзвуковую ракету «Циркон» со скоростью 9 махов и дальностью полета более 1 тыс. км. Этой ракетой, разработка которой идет «по графику», по его словам, могут быть вооружены надводные и подводные корабли, как перспективные, так и строящиеся.