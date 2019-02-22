Путин заявил об отсутствии аналогов российского новейшего оружия

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,35 -0,22 EUR Бирж. 74,12 -0,19 Brent 67,17 0,36% USD Нал. 66,43 64,75 EUR Нал. 75,19 73,50 USD ЦБ 65,51 -0,03 EUR ЦБ 74,33 0,04 EUR/USD 1,1328 -0,0006 BTC/USD Бирж. 4 044,06 34,06 IMOEX 2 488,63 0,74% RTSI 1 198,40 0,82% DJIA 26 023,77 0,67% Nasdaq 7 517,24 0,77%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 65,51 (-0,03) Quote, 12:19
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 74,33 (+0,04) Quote, 12:19
Иран заявил об успешном взломе американских беспилотников Общество, 20:43 Путин заявил об отсутствии аналогов российского новейшего оружия Политика, 20:35 В Петербурге проверили все офисы Сбербанка после сообщений о минировании Общество, 20:23 МАГАТЭ заявило о соблюдении Ираном условий ядерной сделки Политика, 20:22 Назарбаев запретил использовать русский язык на казахских деньгах Финансы, 20:21 Минтранс предложил выделить на авиарейсы на Дальний Восток ₽2,5 млрд Бизнес, 20:18 Высокая конкуренция: как создать сеть магазинов натуральных продуктов РБК и «Билайн» Бизнес, 20:15 Илон Маск взял ипотеку на $61 млн Финансы, 19:53 СМИ узнали о задержании в Швеции российского политика за мошенничество Политика, 19:48 Депутата заксобрания Ленобласти арестовали по подозрению в мошенничестве Общество, 19:34 Обвиняемый в хищении российский бизнесмен экстрадирован из Германии Общество, 19:30 Актера сериала «Империя» Смолетта отстранили от съемок Общество, 19:19 Россельхозбанк поддержит развитие экспорта в ПФО Пресс-релиз, 19:15 Дарите то, что любите: как будто выбирали для себя РБК и BMW, 19:12
Политика ,  
0 
Путин заявил об отсутствии аналогов российского новейшего оружия

У российского вооружения нет аналогов в мире, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Большом Кремлевском дворце перед концертом в честь Дня защитника Отечества, говорится в сообщении Кремля.

«Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире, во всяком случае, пока не имеют и, я думаю, что еще долго не будут [иметь]», — сказал Путин.

По его словам, в основе этого успеха — «напряженная работа ученых, конструкторов, оборонной промышленности», которая закладывает основу для развития армии и флота «на десятилетия вперед».

Политика
Путин объяснил показ ракет во время послания желанием успокоить россиян

Ранее разрабатываемые Россией вооружения «недосягаемо эффективными» назвал министр обороны Сергей Шойгу. «Коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы», — заявил глава военного ведомства.

В ходе послания Федеральному собранию 20 февраля Владимир Путин рассказал, что ​первая атомная подводная лодка, оснащенная беспилотным аппаратом «Посейдон», будет спущена на воду весной 2019 года. Кроме того, глава государства анонсировал новую гиперзвуковую ракету «Циркон» со скоростью 9 махов и дальностью полета более 1 тыс. км. Этой ракетой, разработка которой идет «по графику», по его словам, могут быть вооружены надводные и подводные корабли, как перспективные, так и строящиеся.

Теги: Владимир Путин, Оружие
Материалы по теме
Путин описал ответ России на размещение американских ракет в Европе
Политика
Замглавы Минобороны заявил о передаче армии 35 новых образцов вооружения
Политика
Минобороны показало первые кадры испытаний «Посейдона»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter