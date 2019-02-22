Путин заявил об отсутствии аналогов российского новейшего оружия

У российского вооружения нет аналогов в мире, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Большом Кремлевском дворце перед концертом в честь Дня защитника Отечества, говорится в сообщении Кремля.
«Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире, во всяком случае, пока не имеют и, я думаю, что еще долго не будут [иметь]», — сказал Путин.
По его словам, в основе этого успеха — «напряженная работа ученых, конструкторов, оборонной промышленности», которая закладывает основу для развития армии и флота «на десятилетия вперед».
Ранее разрабатываемые Россией вооружения «недосягаемо эффективными» назвал министр обороны Сергей Шойгу. «Коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы», — заявил глава военного ведомства.
В ходе послания Федеральному собранию 20 февраля Владимир Путин рассказал, что первая атомная подводная лодка, оснащенная беспилотным аппаратом «Посейдон», будет спущена на воду весной 2019 года. Кроме того, глава государства анонсировал новую гиперзвуковую ракету «Циркон» со скоростью 9 махов и дальностью полета более 1 тыс. км. Этой ракетой, разработка которой идет «по графику», по его словам, могут быть вооружены надводные и подводные корабли, как перспективные, так и строящиеся.