Трамп заявил о создании США оружия на зависть России и Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай завидуют Соединенным Штатам, у которых есть не имеющее аналогов в мире оружие. Об этом глава Белого дома сказал, выступая перед сторонниками в городе Фейетвилл в штате Северная Каролина.

«Мы создаем и создали оружие, подобного которому никто никогда не видел», — сказал Трамп, отметив, что российский президент Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, КНДР, «все завидуют тому, что мы делаем».

По словам американского лидера, всего за 3,5 года его президентства армия США восстановила свою мощь.

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