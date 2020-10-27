Власти Татарстана отказались вводить запрет на работу ресторанов ночью

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Работа заведений общественного питания в Татарстане не будет ограничиваться в ночное время, несмотря на предписание Роспотребнадзора. Об этом сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Лилию Галимову.

Она пояснила, что предложенные ведомством меры носят только рекомендательный характер, поэтому пока график работы общепита не изменится.

При этом руководитель управления Роспотребнадзора по региону Марина Патяшина пояснила, что согласно постановлению правительства республики, работа ночных клубов и кальянных уже запрещена, так как может способствовать распространению инфекции.