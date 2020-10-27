В России за сутки выявили 16,55 тыс. зараженных коронавирусом

Общее число диагностированных с начала эпидемии случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 1 млн 547 тыс. 774, умерли после заболевания 26 589 человек

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За последние сутки в России выявлено 16 550 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Число умерших после заражения коронавирусом за сутки составило абсолютный максимум с начала эпидемии — 320 человек.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в стране остается довольно тяжелой, однако основной удар сейчас идет по регионам, а не по столице.



«Действительно, фон достаточно тяжелый. Сейчас основная сила эпидемиологического удара пришлась на регионы, она ушла на восток от Москвы», — сказал ранее представитель Кремля.

В Москве за сутки диагностировали 4312 новых случаев.