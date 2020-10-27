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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили 16,55 тыс. зараженных коронавирусом

Общее число диагностированных с начала эпидемии случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 1 млн 547 тыс. 774, умерли после заболевания 26 589 человек
Фото:Сергей Чириков / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

За последние сутки в России выявлено 16 550 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Число умерших после заражения коронавирусом за сутки составило абсолютный максимум с начала эпидемии — 320 человек.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в стране остается довольно тяжелой, однако основной удар сейчас идет по регионам, а не по столице.

«Действительно, фон достаточно тяжелый. Сейчас основная сила эпидемиологического удара пришлась на регионы, она ушла на восток от Москвы», — сказал ранее представитель Кремля.

В России за сутки от COVID-19 умерло рекордное число человек
Общество
Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

В Москве за сутки диагностировали 4312 новых случаев.

Пятерка регионов с наибольшим количеством выявленных заражений:

  • Санкт-Петербург — 721 (суточный рекорд с начала эпидемии);
  • Московская область — 496;
  • Нижегородская область — 369;
  • Архангельская область — 312;
  • Ростовская область — 311;
  • Свердловская область — 287;
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Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020

Роспотребнадзор 27 октября выпустил предписание, по которому на территории России в общественных местах, в транспорте, в лифтах и на парковках граждане должны носить защитные маски. Кроме того, главы субъектов должны принять меры для защиты граждан из группы риска, в том числе лиц старше 65 лет. Для этого можно вводить дополнительные ограничительные меры.

Главам регионов ведомство рекомендовало ввести запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23:00 до 6:00. Под запрет должны попасть как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Наталия Анисимова, Владислав Гордеев
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