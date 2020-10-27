Академик заявил о способности некоторых людей не заражаться коронавирусом

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Некоторые люди не заражаются коронавирусом даже при регулярном контакте с больными. Об этом в ходе выступления на форуме «Здоровое общество 2020» рассказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологи им. Пастера Арег Тотолян, передает «РИА Новости».

«Мы пока еще не можем сформулировать, какие биомаркеры этой резистентности, — пояснил он. — Есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями».

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