Пандемия коронавируса , 27 окт, 15:55
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Академик заявил о способности некоторых людей не заражаться коронавирусом
Некоторые люди не заражаются коронавирусом даже при регулярном контакте с больными. Об этом в ходе выступления на форуме «Здоровое общество 2020» рассказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологи им. Пастера Арег Тотолян, передает «РИА Новости».
«Мы пока еще не можем сформулировать, какие биомаркеры этой резистентности, — пояснил он. — Есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями».
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