В Минске на протестной акции задержали 11 медиков

Фото: tut.by

В столице Белоруссии задержали семь медицинских работников Республиканского научно-практического центра «Кардиология» (РНПЦ), которые присоединились к протестным акциям. Об этом сообщает Tut.by. Всего были задержаны 11 медиков, информацию об этом изданию подтвердили в Главном управлении УВД Мингорисполкома.

Как сообщает Tut.by, они присоединились к цепи солидарности на проспекте Дзержинского. По словам врачей, из РНПЦ на акцию вышло около 20−25 человек. К собравшимся подъехали микроавтобусы, часть медиков смогли убежать или спрятаться в переходе.

К 12:00 сотрудников медицинского учреждения отпустили. На всех задержанных составили административный прокол по 23.34 КОАП Белоруссии (нарушение порядка организации массовых мероприятий).

РБК обратился за комментарием в МВД Республики Беларусь, а также направил запрос в РНПЦ «Кардиология».