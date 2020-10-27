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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске на протестной акции задержали 11 медиков

Фото:tut.by
Фото: tut.by

В столице Белоруссии задержали семь медицинских работников Республиканского научно-практического центра «Кардиология» (РНПЦ), которые присоединились к протестным акциям. Об этом сообщает Tut.by. Всего были задержаны 11 медиков, информацию об этом изданию подтвердили в Главном управлении УВД Мингорисполкома.

Как сообщает Tut.by, они присоединились к цепи солидарности на проспекте Дзержинского. По словам врачей, из РНПЦ на акцию вышло около 20−25 человек. К собравшимся подъехали микроавтобусы, часть медиков смогли убежать или спрятаться в переходе.

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К 12:00 сотрудников медицинского учреждения отпустили. На всех задержанных составили административный прокол по 23.34 КОАП Белоруссии (нарушение порядка организации массовых мероприятий).

РБК обратился за комментарием в МВД Республики Беларусь, а также направил запрос в РНПЦ «Кардиология».

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Накануне экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила общенациональную забастовку, поскольку истек срок ее ультиматума Александру Лукашенко. Забастовки начались на таких предприятиях, как «Гродно Азот», МТЗ и МЗКТ, и других.

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В белорусских городах прошли акции протеста против властей, в столице состоялся марш студентов и пенсионеров.

Лукашенко, комментируя акции, заявил, что принимающих участие в протестах студентов нужно отчислять из вузов.

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