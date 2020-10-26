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Протесты в Белоруссии ,  
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Участники марша пенсионеров и студентов собрались на площади в Минске

Фото:BelaPAN / Reuters
Фото: BelaPAN / Reuters

В Минске на площади Якуба Коласа собрались участники марша студентов и пенсионеров, силовики пока не проводят задержания. О движении марша сообщают в Telegram издания «Наша нива» и Tut.by.

Собравшиеся пришли на площадь с красно-белой символикой. Как передает Tut.by, пенсионеры начали петь песни и танцевать. Неравнодушные жители города принесли протестующим чай.

В Минске на акциях протеста начались задержания
Общество
Фото:ТАСС

По оценкам Tut.by, по ходу движения марша к площади его численность выросла до 7−8 тыс. человек. Помимо пенсионеров и студентов к митингу присоединились медики. На площади Якуба Коласа (советский писатель и драматург из Белоруссии. — РБК) среди участников акции замечена внучка Коласа Мария Мицкевич.

Как пишет «Наша нива», дорожная полиция ограничила проезд машин по соседнему проспекту Независимости, в связи с чем на улице практически нет транспорта. Тем не менее, сообщает Tut.by, в районе площади образовались серьезные пробки.

В Белоруссии сообщили об отказе во въезде «крепким молодым людям»
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Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

Соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская объявила с 26 октября общенациональную забастовку. На белорусских предприятиях, в том числе на минских заводах МТЗ и МЗКТ, начались стачки, хотя, по утверждению властей, предприятия в стране работают в штатном режиме.

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Протесты в Белоруссии не стихают с 9 августа. Они начались после выборов президента, на которых, по официальным данным, победу одержал действующий лидер Александр Лукашенко.

протесты митинг Минск Белоруссия
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В Минске на акциях протеста начались задержания
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