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Адвокат Ефремова ответил на сообщения о блокировке счетов актера

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Московского Городского Суда)

Защите неизвестно о блокировке счетов актера Михаила Ефремова, приговоренного к 7,5 года колонии по делу о ДТП. Об этом РБК заявил его адвокат Петр Хархорин.

«Об аресте счетов знаю только из СМИ, не более. Те, кто с ним работал, директор театрального коллектива и прочие выясняют это», — сказал он.

В разговоре с ТАСС Хархорин уточнил, что деньги в ячейке артиста, из которой он выплачивает компенсации, не были арестованы, поскольку там лежат личные средства.

Ранее о том, что налоговая служба заблокировала счета Ефремова, поскольку он не подал декларацию как индивидуальный предприниматель, сообщал Telegram-канал Mash. РБК обратился за комментарием в ФНС России.

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На прошлой неделе Хархорин сообщил, что Ефремов выплатил сумму ущерба в размере 3 млн руб. потерпевшим по делу о ДТП в центре Москвы со смертельным исходом, в котором погиб курьер Сергей Захаров.

В сентябре суд признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК), и приговорил актера к восьми годам тюрьмы. Однако 22 октября суд сократил срок лишения свободы актеру до 7,5 года. При этом защита Ефремова заявила о намерении вновь обжаловать приговор.

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