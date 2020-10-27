Адвокат Ефремова ответил на сообщения о блокировке счетов актера

Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Московского Городского Суда)

Защите неизвестно о блокировке счетов актера Михаила Ефремова, приговоренного к 7,5 года колонии по делу о ДТП. Об этом РБК заявил его адвокат Петр Хархорин.

«Об аресте счетов знаю только из СМИ, не более. Те, кто с ним работал, директор театрального коллектива и прочие выясняют это», — сказал он.

В разговоре с ТАСС Хархорин уточнил, что деньги в ячейке артиста, из которой он выплачивает компенсации, не были арестованы, поскольку там лежат личные средства.

Ранее о том, что налоговая служба заблокировала счета Ефремова, поскольку он не подал декларацию как индивидуальный предприниматель, сообщал Telegram-канал Mash. РБК обратился за комментарием в ФНС России.