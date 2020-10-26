Депутатов Госдумы попросили взять под личный контроль дело Сафронова

Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Группа поддержки экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова попросила депутатов Государственной думы взять его дело под личный контроль. Сафронова обвиняют в государственной измене. Соответствующие обращения поступили в общественную приемную Госдумы на имя каждого депутата, передает «Коммерсантъ».

«Просим вас обратить внимание государственных органов на это дело и взять его под личный контроль», — цитирует газета обращение.

Сторонники Сафронова указали, что его преследование должно быть прекращено, а сам подозреваемый должен быть отпущен домой.

Член инициативной группы Максим Иванов пояснил «Коммерсанту», что главная цель акции не в том, чтобы получить ответ депутатов, который они должны дать на обращение. «Главное, чтобы они задумались <...>, посмотрели на конкретное дело, посмотрели, что можно сделать. Хотя бы написали запросы в профильные органы, позвонили знакомым, узнали, о чем идет речь», — сообщил он.