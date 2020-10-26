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Дело Ивана Сафронова ,  
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Депутатов Госдумы попросили взять под личный контроль дело Сафронова

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Группа поддержки экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова попросила депутатов Государственной думы взять его дело под личный контроль. Сафронова обвиняют в государственной измене. Соответствующие обращения поступили в общественную приемную Госдумы на имя каждого депутата, передает «Коммерсантъ».

«Просим вас обратить внимание государственных органов на это дело и взять его под личный контроль», — цитирует газета обращение.

Сторонники Сафронова указали, что его преследование должно быть прекращено, а сам подозреваемый должен быть отпущен домой.

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Член инициативной группы Максим Иванов пояснил «Коммерсанту», что главная цель акции не в том, чтобы получить ответ депутатов, который они должны дать на обращение. «Главное, чтобы они задумались <...>, посмотрели на конкретное дело, посмотрели, что можно сделать. Хотя бы написали запросы в профильные органы, позвонили знакомым, узнали, о чем идет речь», — сообщил он.

Группа намеревается направить такие же просьбы всем членам Совета Федерации и руководителям администрации президента России. Председателю верхней палаты парламента Валентине Матвиенко обращение уже отправлено.

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Сафронова задержали 7 июля. По версии ФСБ, он передавал одной из спецслужб стран НАТО секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и обороне России, их конечным получателем называли США. Сам Сафронов своей вины не признает и считает, что дело связано с его прежней журналистской деятельностью.

Изначально суд арестовал бывшего журналиста до 6 сентября, затем срок его содержания под стражей продлили до 7 декабря.

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