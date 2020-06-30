В Минздраве предупредили о возможноcти бесплодия у мужчин из-за COVID

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Мужчины, которые переболели коронавирусной инфекцией, могут столкнуться с бесплодием. Об этом заявила главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова, передает «РИА Новости».

«Сейчас показывает, что вот этот перенесенный COVID [дает] 38% уменьшение качества спермы», — пояснила она.

Мужчины в целом переносят коронавирус тяжелее, чем женщины, отмечал глава Минздрава России Михаил Мурашко. Кандидат медицинских наук Алла Минурова объясняла, что заболевание поражает альвеолы в легких, из-за чего падает уровень кислорода в крови. По ее словам, женщины переносят такое состояние проще.

В конце мая Минздрав сообщал, что у беременных с коронавирусной инфекцией возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания. При этом пока неизвестно, может ли больная коронавирусом передать его ребенку во время беременности или родов.