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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве предупредили о возможноcти бесплодия у мужчин из-за COVID

Фото: Andre Coelho / Getty Images
Фото: Andre Coelho / Getty Images

Мужчины, которые переболели коронавирусной инфекцией, могут столкнуться с бесплодием. Об этом заявила главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова, передает «РИА Новости».

«Сейчас показывает, что вот этот перенесенный COVID [дает] 38% уменьшение качества спермы», — пояснила она.

Мурашко заявил о более тяжелом течении COVID-19 у мужчин
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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мужчины в целом переносят коронавирус тяжелее, чем женщины, отмечал глава Минздрава России Михаил Мурашко. Кандидат медицинских наук Алла Минурова объясняла, что заболевание поражает альвеолы в легких, из-за чего падает уровень кислорода в крови. По ее словам, женщины переносят такое состояние проще.

В конце мая Минздрав сообщал, что у беременных с коронавирусной инфекцией возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания. При этом пока неизвестно, может ли больная коронавирусом передать его ребенку во время беременности или родов.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Минздрав
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