Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 75,59 (+0,41) Инвестиции, 07 сен, 12:49
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 89,48 (+0,44) Инвестиции, 07 сен, 12:49
Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки Общество, 06:07 Спасатели нашли в горах Бурятии двух пропавших туристов из Москвы Общество, 05:38 Два российских теннисиста сыграют между собой за выход в ½ финала US Open Спорт, 05:36 Роспотребнадзор назвал число переболевших COVID-19 детей Общество, 05:09 Как экстремалы контролируют страх РБК и Jeep, 04:49 СМИ сообщили о снизившем смертность от COVID-19 в пять раз препарате Общество, 04:44 «Коммерсантъ» узнал о новых правилах расследования дел бизнесменов Бизнес, 04:03 Россиянам пообещали две версии вакцины от COVID-19 Общество, 03:52 Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере Общество, 03:42 СМИ назвали нового претендента на пост главы Пентагона Политика, 03:14 Суд запретил экс-президенту Боливии баллотироваться на пост сенатора Политика, 03:00 Счетная палата проверит выплаты медработникам за борьбу с COVID-19 Общество, 02:41 Шутки с каменным лицом: о чем говорят англичане, кроме погоды РБК Стиль и glo, 02:20 В Турции заявили о неудовлетворенности приговором по делу Хашкаджи Политика, 01:49
Пандемия коронавируса ,  
0 

Роспотребнадзор назвал число переболевших COVID-19 детей

Около 50 тыс. детей переболели коронавирусной инфекцией в России за первое полугодие 2020 года, почти у трети из них инфекция протекала бессимптомно. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что за первое полугодие этого года в России выявили 47 712 случаев COVID-19 у детей. Это составляет 8,4% от общего числа заразившихся. У 49,9% инфицированных детей заболевание протекало в легкой форме, у 32,3% — бессимптомно. Тяжелая форма наблюдалась лишь у 0,2% заразившихся. При этом наибольшая доля среднетяжелых и тяжелых форм болезни встречалась у детей в возрасте до одного года.

В России за сутки выявили 5,1 тыс. заразившихся коронавирусом
Общество
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Роспотребнадзоре объяснили, что легкое течение коронавирусной инфекции у детей может объясняться так называемой конкуренцией вирусов, которые одновременно присутствуют на слизистой органов дыхания. Также, вероятно, у детей рецептор АПФ, к которому прикрепляется коронавирус, в дыхательных путях, легких и кишечнике имеется в недостаточном количестве.

Ранее группа педиатров провела исследование в четырех больницах в Западном Китае и определила основные симптомы COVID-19 у детей. По данным врачей, это лихорадка, кашель диарея и рвота.

Теги: Роспотребнадзор, коронавирус
Материалы по теме
У дочери Берлускони обнаружили коронавирус
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 882 пациента
Общество
В России за сутки выявили 5,1 тыс. заразившихся коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter