Роспотребнадзор назвал число переболевших COVID-19 детей

Около 50 тыс. детей переболели коронавирусной инфекцией в России за первое полугодие 2020 года, почти у трети из них инфекция протекала бессимптомно. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что за первое полугодие этого года в России выявили 47 712 случаев COVID-19 у детей. Это составляет 8,4% от общего числа заразившихся. У 49,9% инфицированных детей заболевание протекало в легкой форме, у 32,3% — бессимптомно. Тяжелая форма наблюдалась лишь у 0,2% заразившихся. При этом наибольшая доля среднетяжелых и тяжелых форм болезни встречалась у детей в возрасте до одного года.

В Роспотребнадзоре объяснили, что легкое течение коронавирусной инфекции у детей может объясняться так называемой конкуренцией вирусов, которые одновременно присутствуют на слизистой органов дыхания. Также, вероятно, у детей рецептор АПФ, к которому прикрепляется коронавирус, в дыхательных путях, легких и кишечнике имеется в недостаточном количестве.

Ранее группа педиатров провела исследование в четырех больницах в Западном Китае и определила основные симптомы COVID-19 у детей. По данным врачей, это лихорадка, кашель диарея и рвота.