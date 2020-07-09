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Глава Минздрава ответил на сообщения о связи коронавируса и бесплодия

Достоверных данных о том, что коронавирусная инфекция может привести к бесплодию, пока нет. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканал «Россия 24».

«Таких данных, что ведет к бесплодию на сегодня нет. Появились отдельные публикации, что во время заболевания коронавирусной инфекцией выявляются возбудители и возникают воспалительные заболевания», — сообщил Мурашко.

По словам министра, сейчас проводятся только первые исследования возможного влияния COVID-19 на репродуктивные функции человека. При этом часть авторов этих исследований уже отозвала свои материалы для доработки.

В Минздраве предупредили о возможноcти бесплодия у мужчин из-за COVID
Общество
Фото: Andre Coelho / Getty Images

Мурашко отметил, что специалисты-репродуктологи, акушеры-гинекологи, андрологи внимательно следят за развитием этой ситуации.

В конце июня главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова сообщила, что мужчины, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут столкнуться с бесплодием. По ее словам, после COVID-19 более чем на треть ухудшается качество спермы.

Мурашко до этого заявлял, что мужчины в целом переносят коронавирус хуже женщин.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Михаил Мурашко, здоровье
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