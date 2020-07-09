Глава Минздрава ответил на сообщения о связи коронавируса и бесплодия

Достоверных данных о том, что коронавирусная инфекция может привести к бесплодию, пока нет. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканал «Россия 24».

«Таких данных, что ведет к бесплодию на сегодня нет. Появились отдельные публикации, что во время заболевания коронавирусной инфекцией выявляются возбудители и возникают воспалительные заболевания», — сообщил Мурашко.

По словам министра, сейчас проводятся только первые исследования возможного влияния COVID-19 на репродуктивные функции человека. При этом часть авторов этих исследований уже отозвала свои материалы для доработки.

Мурашко отметил, что специалисты-репродуктологи, акушеры-гинекологи, андрологи внимательно следят за развитием этой ситуации.