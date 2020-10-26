Алиев объяснил моральной поддержкой наличие в Азербайджане турецких F-16

Ильхам Алиев (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Турция оставила в Азербайджане свои истребители F-16 в качестве моральной поддержки. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«Каждый знает, что они находятся на земле, они остались здесь после начала боевых действий. Наши турецкие братья оставили их здесь в качестве моральной поддержки», — сказал Алиев.

По словам президента, в азербайджанском аэропорту находятся «пять-шесть турецких самолетов». Алиев также не исключил, что в случае агрессии по отношению к стране они могут использовать F-16.

Накануне Генпрокуратура Армении заявила об имеющихся у нее доказательствах участия турецких военных в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. «Была получена фактическая информация о том, что с начала августа этого года вооруженные силы Турции проводили массовые боевые учения с военнослужащими Азербайджана», — говорится в сообщении ведомства. В Генпрокуратуре также уточнили, что в ходе учений турецкие военнослужащие заявили, что «в ближайшее время следует нанести удар по военным позициям Арцаха».