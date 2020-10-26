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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев объяснил моральной поддержкой наличие в Азербайджане турецких F-16

Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Турция оставила в Азербайджане свои истребители F-16 в качестве моральной поддержки. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«Каждый знает, что они находятся на земле, они остались здесь после начала боевых действий. Наши турецкие братья оставили их здесь в качестве моральной поддержки», — сказал Алиев.

По словам президента, в азербайджанском аэропорту находятся «пять-шесть турецких самолетов». Алиев также не исключил, что в случае агрессии по отношению к стране они могут использовать F-16.

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Истребитель F-16

Накануне Генпрокуратура Армении заявила об имеющихся у нее доказательствах участия турецких военных в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. «Была получена фактическая информация о том, что с начала августа этого года вооруженные силы Турции проводили массовые боевые учения с военнослужащими Азербайджана», — говорится в сообщении ведомства. В Генпрокуратуре также уточнили, что в ходе учений турецкие военнослужащие заявили, что «в ближайшее время следует нанести удар по военным позициям Арцаха».

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Ильхам Алиев

Позже в Баку обвинили Ереван в получении оружия из-за рубежа. По словам Алиева, Баку обладает информацией о рейсах, городах и полетах, которые касаются поставок зарубежного вооружения в Армению. Ранее лидер Азербайджана заявлял, что армянские бизнесмены ввозят оружие и наемников в страну контрабандным путем из России, для этих целей они купили самолет Ил-76 стоимостью $30–40 млн. Президент Союза армян России Ара Абрамян в разговоре с РБК опроверг эти обвинения, пояснив, что бизнесмены занимаются только гуманитарной помощью.

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Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. В октябре стороны трижды договаривались о прекращении огня, обмене пленными и телами убитых, но каждый раз соглашения были нарушены.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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