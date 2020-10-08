Журналист NYT заявил об обнаружении в Азербайджане истребителей F-16

Истребитель F-16 (Фото: Harald Tittel / dpa / Global Look Press)

В азербайджанском аэропорту Гянджи были размещены как минимум два истребителя F-16, применение которых отрицает Баку. Об этом на основании спутниковых изображений от 3 октября заявил журналист-расследователь газеты New York Times Кристиан Триберт. Снимки он опубликовал на своей странице в Twitter.

«В международном аэропорту Гянджи в Азербайджане находятся как минимум два F-16, показал наш анализ спутникового изображения компании Planet Labs», — написал Триберт.

Журналист рассказал, что истребители на снимке были идентифицированы как F-16 на основании сравнения визуальных характеристик нескольких самолетов, в том числе МиГ-21, МиГ-29, Су-25, Л-39, которые эксплуатируются в Азербайджане.

Журналист предположил, что истребители, вероятно, управляются турецкими ВВС. Это касается и грузового самолета CN-235, который также обнаружили на спутниковом изображении.