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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Журналист NYT заявил об обнаружении в Азербайджане истребителей F-16

Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: Harald Tittel / dpa / Global Look Press)

В азербайджанском аэропорту Гянджи были размещены как минимум два истребителя F-16, применение которых отрицает Баку. Об этом на основании спутниковых изображений от 3 октября заявил журналист-расследователь газеты New York Times Кристиан Триберт. Снимки он опубликовал на своей странице в Twitter.

«В международном аэропорту Гянджи в Азербайджане находятся как минимум два F-16, показал наш анализ спутникового изображения компании Planet Labs», — написал Триберт.

Журналист рассказал, что истребители на снимке были идентифицированы как F-16 на основании сравнения визуальных характеристик нескольких самолетов, в том числе МиГ-21, МиГ-29, Су-25, Л-39, которые эксплуатируются в Азербайджане.

Журналист предположил, что истребители, вероятно, управляются турецкими ВВС. Это касается и грузового самолета CN-235, который также обнаружили на спутниковом изображении.

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Фото: Арам Киракосян / AP

«Истребители F-16 могут сигнализировать об усилении участия более крупной державы — Турции — в возобновлении боевых действий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха», — написал журналист.

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Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился 27 сентября. Минобороны Армении 29 сентября сообщило, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский штурмовик Су-25. В ведомстве полагают, что он прикрывал базу беспилотников Азербайджана. Президент Армении Армен Саркисян утверждал, что Турция поддерживает Азербайджан дронами, персоналом и истребителями F-16. Однако Баку и Анкара опровергают информацию об участии Турции в конфликте.

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