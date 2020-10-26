Вирусологи объяснили появление у людей толерантности к COVID-19

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Причины толерантности человека к коронавирусу могут заключаться не только в особенностях его организма, но и в самом возбудителе. Об этом РБК рассказал вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Сказать твердо, что это особенности человека, — достаточно сложно. Кроме того, самый главный вопрос: в чем дело, какие это особенности? На этот вопрос нет ответа», — пояснил эксперт.

Кроме того, толерантность к COVID-19 у организма могла выработаться, после того как человек переболел бета-коронавирусной инфекцией, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, всего существует пять типов бета-коронавирусов, которыми мог бы переболеть человек.

«Люди, переболевшие бета-коронавирусной инфекцией (а это очень большое количество людей), приобрели некий иммунитет к белкам этого шипа, потому что они являются главным антигеном», — объяснила она. Попович также подчеркнула, что ученым стоит направить свои силы на изучение данной гипотезы.