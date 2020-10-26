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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи объяснили появление у людей толерантности к COVID-19

Фото:Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Причины толерантности человека к коронавирусу могут заключаться не только в особенностях его организма, но и в самом возбудителе. Об этом РБК рассказал вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Сказать твердо, что это особенности человека, — достаточно сложно. Кроме того, самый главный вопрос: в чем дело, какие это особенности? На этот вопрос нет ответа», — пояснил эксперт.

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Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Кроме того, толерантность к COVID-19 у организма могла выработаться, после того как человек переболел бета-коронавирусной инфекцией, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, всего существует пять типов бета-коронавирусов, которыми мог бы переболеть человек.

«Люди, переболевшие бета-коронавирусной инфекцией (а это очень большое количество людей), приобрели некий иммунитет к белкам этого шипа, потому что они являются главным антигеном», — объяснила она. Попович также подчеркнула, что ученым стоит направить свои силы на изучение данной гипотезы.

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Научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил РБК, что появление людей с толерантностью к COVID-19 было вполне ожидаемо. Он пояснил, что при отсутствии некоторых рецепторов у человека может выработаться толерантность к любому вирусу, даже такому как Эбола.

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Ранее директор Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин объяснил рост больных COVID-19, переносящих заболевание бессимптомно, наличием толерантности к инфекции. Он пояснил, что это происходит, когда организм не может избавиться от патогена и пытается уменьшить повреждения от вируса.

По данным оперативного штаба, сейчас в России зафиксировано ухудшение эпидемиологической ситуации. В прошедшие сутки в стране был зарегистрирован рекордный ежесуточный прирост за все время пандемии — свыше 17,3 тыс. зараженных. Всего за время эпидемии в стране заболели COVID-19 более 1,5 млн человек.

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