Ученые объяснили рост числа бессимптомных больных COVID-19

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Количество бессимптомных носителей коронавируса может быть связано не с сильным иммунитетом человека, а с его толерантностью к инфекции. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин.

По словам специалиста, когда происходит заражение, организм пытается нивелировать последствия от встречи с патогеном. Для этого он либо быстро и эффективно пытается избавиться от самого патогена, либо стремится уменьшить повреждения от инфекции.

«Во втором случае и говорят о формировании толерантности к заболеванию», — приводит его слова издание «Известия».

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