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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи оценили обнаруженное учеными уязвимое место коронавируса

Фото:Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Белки могут оказаться уязвимым местом коронавируса и помочь блокировать его распространение с помощью новых лекарств. Однако на создание таких препаратов может уйти еще больше времени, чем на разработку вакцин. Об этом РБК сообщил вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Ранее ученые из Института биомедицинских наук американского Университета штата Джорджия сообщили, что коронавирусы SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV могут иметь одно и то же уязвимое место. Это рецепторный белок Tom70. При этом он способен помогать коронавирусам, однако в связке с коронавирусным геном Orf9b белок может использоваться в качестве лекарственной мишени для противовирусных препаратов.

Ученые отметили, что обычные противовирусные средства воздействуют на вирусные ферменты, которые могут мутировать. Если же лекарство будет направлено на белки, необходимые для репликации вируса, это может оказаться более действенной стратегией.

Ученые обнаружили уязвимое место у коронавирусов
Общество
Фото:Thomas Lohnes / Getty Images

«Это может сработать. Коронавирус — понятие очень большое, <...> в нем есть маленькие вспомогательные белки, которые преодолевают врожденный иммунитет, портят клеточную жизнь и помогают вирусу развить успешную инфекцию. Вполне они могут быть мишенями для атаки на вирус», — сказал Аграновский.

По словам вирусолога НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, сейчас никто не может сказать, что данное исследование принесет в практическом смысле. Однако он считает, что любая информация о молекулах коронавируса может быть полезной при создании новых препаратов от него и вакцин. «Рассматривать это как некий аванс, что завтра получат новое лекарство, не стоит», — заключил Альтштейн.

В России за последние сутки выявили 15 982 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 1 млн 415,3 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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