Вирусологи оценили обнаруженное учеными уязвимое место коронавируса

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Белки могут оказаться уязвимым местом коронавируса и помочь блокировать его распространение с помощью новых лекарств. Однако на создание таких препаратов может уйти еще больше времени, чем на разработку вакцин. Об этом РБК сообщил вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Ранее ученые из Института биомедицинских наук американского Университета штата Джорджия сообщили, что коронавирусы SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV могут иметь одно и то же уязвимое место. Это рецепторный белок Tom70. При этом он способен помогать коронавирусам, однако в связке с коронавирусным геном Orf9b белок может использоваться в качестве лекарственной мишени для противовирусных препаратов.

Ученые отметили, что обычные противовирусные средства воздействуют на вирусные ферменты, которые могут мутировать. Если же лекарство будет направлено на белки, необходимые для репликации вируса, это может оказаться более действенной стратегией.

«Это может сработать. Коронавирус — понятие очень большое, <...> в нем есть маленькие вспомогательные белки, которые преодолевают врожденный иммунитет, портят клеточную жизнь и помогают вирусу развить успешную инфекцию. Вполне они могут быть мишенями для атаки на вирус», — сказал Аграновский.