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Врачи назвали способ восстановить обоняние после коронавируса

Фото:Ian Waldie / Getty Images
Фото: Ian Waldie / Getty Images

Для того, чтобы вернуть обоняние после коронавируса, необходимо восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям, которые находятся в носу. Об этом РБК сообщил врач-отоларинголог центра MedSwiss Абдулло Ходжаев.

«Нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Обеспечить влажность воздуха в помещении», — уточнил он.

Врач отметил необходимость употреблять витамины группы В и поливитамины для восстановления нервных клеток. Также следует правильно питаться, пить воду в достаточном количестве, исключить никотин и алкоголь, заключил он.

По словам отоларинголога высшей квалификации Алексея Кошелева, во время болезни человек с COVID-19 получает отек слизистой оболочки носа, из-за которой ухудшается доступ к рецепторам верхней части слизистой оболочки носа.

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«В качестве лечения тут стоит проводить «туалет полости носа» — обработка носа солевыми растворами, гигиена. Второй момент — применение препаратов, которые называются топические стероиды — гормоны, задача которых оставаться в полости носа. Они не всасываются в кровь, не вызывают привыкания и в целом годятся для круглогодичного приема. Они снимают отек и улучшают доступ к рецепторам. В качестве противопоказаний у них — сухость полости носа и кровотечения, если слизистая начинает трескаться», — рассказал он.

Кошелев также отметил, что коронавирус может токсически действовать на сами рецепторы. Так, длительный отек может вызвать деградацию рецепторов и нервной ткани. Он предупредил, что часть его пациентов не смогли восстановить обоняние за полгода

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Отоларинголог заявил, что практика, при которой неврологические заболевания носоглотки лечатся витаминами группы В является обычной в России, однако усомнился в ее эффективности.

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«Тут часто назначают витамины группы В, но эти витамины часто назначают просто потому что они укрепляют оболочку нервов. Тут идея в том, что надо дать организму вещества, которые способствуют восстановлению нервных тканей. Но я думаю, что эта аналогия сама по себе популярна в России, наши иностранные коллеги считают, что как таковых доказательств эффективности этого типа терапии нет», — пояснил он.

В середине октября специалисты Национального института здравоохранения Великобритании перечислили последствия заболевания, среди которых были многомесячное состояние «мозгового тумана», крайнее истощение, невозможность ощущать вкус или запах и выпадение волос.
 

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