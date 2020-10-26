Врачи назвали способ восстановить обоняние после коронавируса

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Для того, чтобы вернуть обоняние после коронавируса, необходимо восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям, которые находятся в носу. Об этом РБК сообщил врач-отоларинголог центра MedSwiss Абдулло Ходжаев.

«Нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Обеспечить влажность воздуха в помещении», — уточнил он.

Врач отметил необходимость употреблять витамины группы В и поливитамины для восстановления нервных клеток. Также следует правильно питаться, пить воду в достаточном количестве, исключить никотин и алкоголь, заключил он.

По словам отоларинголога высшей квалификации Алексея Кошелева, во время болезни человек с COVID-19 получает отек слизистой оболочки носа, из-за которой ухудшается доступ к рецепторам верхней части слизистой оболочки носа.