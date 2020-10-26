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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки обнаружили более 5,2 тыс. зараженных коронавирусом

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За минувшие сутки 5224 человека заразились коронавирусом в столице. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, за все время пандемии в Москве коронавирус обнаружили у более 401 тыс. человек. Из них более 293 тыс. пациентов выздоровели, 6442 — умерли.

Всего за минувшие сутки в России коронавирусом заразились 17 347 человек, что является самым высоким показателем за все время пандемии.

В Москве от коронавируса за сутки вылечились более 2,6 тыс. человек
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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

При этом мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявлял, что в Москве заметно упала скорость распространения вируса. По его словам, месяц назад динамика роста заболеваемости составляла около 60%, а теперь снизилась до 15%.

Однако в столице продолжают действовать ограничительные меры. В общественных местах ужесточили перчаточно-масочный режим. Также глава города распорядился перевести не менее 30% работающих граждан на удаленку, перевел на дистанционное обучение школьников с 6 по 11 классы, а также призвал лиц с хроническим заболеваниями и старше 65 лет не выходить из дома без острой необходимости.

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