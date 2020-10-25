Протесты в Белоруссии , 25 окт, 18:30
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В Минске против протестующих применили светошумовые гранаты
Силовики применяют светошумовые гранаты при разгоне акции протеста в Минске, сообщают местные СМИ. В частности, об этом написало «Радио Свобода — Беларусь» в Telegram-канале. По данным издания, милиция пытается установить оцепление возле РОВД Центрального района столицы.
Также TUT.by публикует видео, на котором видны вспышки в районе улицы Орловской. Издание сообщает, что на этой улице слышны многочисленные взрывы, а люди разбегаются. «Радио Свобода — Беларусь» также опубликовало видео, на котором слышны несколько взрывов.
Как пишет «Наша Нива», как минимум один человек получил повреждения после взрыва светошумовой гранаты, осколки повредили его голень.