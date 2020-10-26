Володин назвал Путину число заразившихся коронавирусом депутатов

Владимир Путин и Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

В России коронавирусом за все время эпидемии заразился 91 депутат Государственной думы. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, передает Кремль.

«Сегодня на больничной койке 38 депутатов, один в реанимации, — заявил он. — Один депутат умер в результате пандемии».

Володин подчеркнул, что члены Госдумы пытаются сделать все возможное, чтобы перевести большую часть работы в удаленный формат, однако добавил, что полностью это сделать не удается.