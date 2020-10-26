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Мэр Ижевска заразился коронавирусом

Олег Бекмеметьев
Олег Бекмеметьев (Фото: olegbekmemetev / VK)

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев ушел на самоизоляцию, так как заразился коронавирусом. Об этом мэр заявил в видеообращении, опубликованном на его странице во «ВКонтакте».

«Болезнь коварна, к сожалению, и мне не удалось избежать этой участи. И на собственном примере я теперь знаю, что такое заразиться COVID-19», — заявил он.

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Бекмеметьев уточнил, что чувствует себя удовлетворительно и продолжит работать из дома. Также он попросил жителей города носить маски и заботиться о своем здоровье.

В конце мая коронавирусом заразился губернатор Удмуртии Александр Бречалов. Уже 4 июня он сообщил, что смог справиться с вирусом. По его словам, болезнь протекала у него в легкой форме.

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Незадолго до него COVID-19 переболела министр социальной политики региона Татьяна Чуракова. После объявления диагноза она сообщила, что соблюдала все предписанные меры и даже какое-то время работала удаленно в режиме самоизоляции, но избежать заражения все равно не смогла.

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По данным оперативного штаба, за сутки 25 октября в регионе зарегистрировали 124 новых случая заражения коронавирусом. При этом динамика активных случаев в регионе остается отрицательной, так как за тот же период выздоровели 134 пациента. Всего за время пандемии в Удмуртии COVID-19 заболели более 8 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус Республика Удмуртия Ижевск
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