Мэр Ижевска заразился коронавирусом

Олег Бекмеметьев (Фото: olegbekmemetev / VK)

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев ушел на самоизоляцию, так как заразился коронавирусом. Об этом мэр заявил в видеообращении, опубликованном на его странице во «ВКонтакте».

«Болезнь коварна, к сожалению, и мне не удалось избежать этой участи. И на собственном примере я теперь знаю, что такое заразиться COVID-19», — заявил он.

Бекмеметьев уточнил, что чувствует себя удовлетворительно и продолжит работать из дома. Также он попросил жителей города носить маски и заботиться о своем здоровье.

В конце мая коронавирусом заразился губернатор Удмуртии Александр Бречалов. Уже 4 июня он сообщил, что смог справиться с вирусом. По его словам, болезнь протекала у него в легкой форме.