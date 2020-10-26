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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве от коронавируса за сутки вылечились более 2,6 тыс. человек

Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечился 2681 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

Всего количество выздоровевших в Москве возросло до 293 205 человек.

Накануне оперативный штаб сообщал, что за минувшие сутки в Москве от коронавируса умерли 62 человека. Всего в столице зафиксировано 6442 летальных случаев.

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Фото:Darrian Traynor / Getty Images

25 октября в  столице выявили 4455 новых случаев заражения. Таким образом, с начала пандемии число инфицированных в столице превысило 395,8 тыс. человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин 23 октября заявил, что распространение коронавируса в столице замедляется. По его данным, от недели к неделе динамика роста заболеваемости снизилась сначала с 50–60 до 30%, а в последнюю неделю — до 15%. Также Собянин считает, что большинство жителей города поняли необходимость соблюдения мер санитарной безопасности и выполняют все предписания медиков. Он также ранее отмечал, что новых ограничений по COVID-19 власти вводить не планируют.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020

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