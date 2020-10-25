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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 62 человека с коронавирусом

Число летальных исходов в городе достигло 6442. Всего в столице заболевание выявили у 395,8 тыс. человек, выздоровели 290,5 тыс. пациентов
Фото:Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

За минувшие сутки в Москве скончались 62 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. Число летальных исходов в городе по состоянию на 25 октября достигло 6442.

Сутками ранее от COVID-19 в городе умерли 68 человек.

Также за последние 24 часа в городе выявили 4455 новых случаев заражения, госпитализировали 1072 человека с COVID-19. Общее число инфицированных в столице превысило 395,8 тыс., выздоровели 290,5 тыс. человек.

Власти Москвы сообщили о росте числа смертей от COVID-19 на 21%
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Департамент здравоохранения столицы представил предварительные данные о смертности от COVID-19 в сентябре. Из них следует, что в прошлом месяце от коронавируса как от основной причины смерти в Москве умерли 543 человека. Это на 21% больше, чем в августе. Однако по сравнению с июнем статистика оказалась гораздо ниже — тогда COVID-19 стал основной причиной смерти в 1605 случаях.

23 октября мэр Сергей Собянин заявил, что распространение коронавируса в столице замедляется, от неделе к неделе динамика роста заболеваемости снизилась сначала с 50–60 до 30%, а в последнюю неделю — до 15%. По его словам, эти данные позволяют надеяться, что заболеваемость будет снижаться.

Собянин считает, что большинство жителей города поняли необходимость соблюдения мер санитарной безопасности и выполняют все предписания медиков. Помимо обязательного ношения масок в общественных местах и транспорте, в столице действует ряд других мер. Людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовали уйти на самоизоляцию, организациям власти поручили перевести на дистанционную работу не меньше 30% сотрудников. В ночных заведения ввели регистрацию посетителей по номеру телефона.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
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