В Москве за сутки умерли 62 человека с коронавирусом

Число летальных исходов в городе достигло 6442. Всего в столице заболевание выявили у 395,8 тыс. человек, выздоровели 290,5 тыс. пациентов

Фото: Александр Щербак / ТАСС

За минувшие сутки в Москве скончались 62 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. Число летальных исходов в городе по состоянию на 25 октября достигло 6442.

Сутками ранее от COVID-19 в городе умерли 68 человек.

Также за последние 24 часа в городе выявили 4455 новых случаев заражения, госпитализировали 1072 человека с COVID-19. Общее число инфицированных в столице превысило 395,8 тыс., выздоровели 290,5 тыс. человек.

Департамент здравоохранения столицы представил предварительные данные о смертности от COVID-19 в сентябре. Из них следует, что в прошлом месяце от коронавируса как от основной причины смерти в Москве умерли 543 человека. Это на 21% больше, чем в августе. Однако по сравнению с июнем статистика оказалась гораздо ниже — тогда COVID-19 стал основной причиной смерти в 1605 случаях.