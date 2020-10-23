Собянин не увидел необходимости в новых ограничениях из-за COVID в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 76,47 (-0,61) Инвестиции, 13:44
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 90,41 (-0,94) Инвестиции, 13:44
В Кремле отреагировали на слова Трампа о хорошем прогрессе по Карабаху Политика, 22:49 Путин назначил нового посла в Словакии Политика, 22:44 7 фактов о продвинутых зимних шинах, которых вы не знали РБК и Pirelli, 22:32 Адвокат заявил о запрете следствия на разговор Сафронова с матерью Общество, 22:19 «Ахмат» извинился за нападение на судью в матче со «Спартаком» Спорт, 22:09 РПЦ попросила передать ей здания Музея городской скульптуры Петербурга Общество, 22:07 Кэтрин Джонсон: женщина-математик, отправившая астронавтов на Луну Совместный проект, 22:03 В «Спартаке» отреагировали на избиение судьи в матче с «Ахматом» Спорт, 21:46 Лойс, краш и постирония: словарь поколения Z Совместный проект, 21:34 МОК выразил озабоченность ситуацией с белорусскими спортсменами Спорт, 21:34 Собянин не увидел необходимости в новых ограничениях из-за COVID в Москве Общество, 21:26 США наложили санкции на российский НИИ химии и механики Политика, 21:15 В Подмосковье завели дело из-за утонувшего на территории промзоны ребенка Общество, 21:13 Отпуск на колесах: подборка классных мест для отдыха РБК и Cordiant, 21:06
Пандемия коронавируса ,  
0 

Собянин не увидел необходимости в новых ограничениях из-за COVID в Москве

По словам мэра, это происходит благодаря соблюдению объявленных мер по борьбе с распространением коронавируса
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице пока не нужно вводить новые ограничения из-за COVID-19. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Никаких других мер в настоящее время не требуется в городе. Требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты», — сказал он.

Собянин назвал показатели замедления пандемии коронавируса
Общество
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

По словам мэра, сейчас эпидемия коронавируса замедляется. Он пояснил, что, несмотря на высокое число заболевших, темпы распространения вируса не такие высокие, как весной.

Собянин также подчеркнул, что поддерживать ситуацию на безопасном уровне удается благодаря москвичам. Пенсионеры и школьники старшего возраста остаются дома, также граждане стали активнее носить маски и реже посещать общественные места, отметил мэр.

Он добавил, что принятые меры оказывают минимальное влияние на экономику и сказываются на ней не так радикально, как во время режима самоизоляции весной.

Собянин сообщил о жалобах на отказ переводить сотрудников на удаленку
Общество
Фото:Владимир Федоренко / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Закат бюрократии: почему компаниям пора избавляться от лишних начальников Пять полезных в карьере личных недостатков Коворкинг в горах: как в США придумали новую модель горнолыжных курортов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен

Согласно распоряжению мэра, в качестве ограничительных мер, сотрудники всех организаций должны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Также на дистанционное обучение переведены школьники с 6 по 11 класс. Кроме того, людям старше 65 лет или с хроническими заболеваниями глава города рекомендовал не выходить на улицу без острой необходимости.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России было зафиксировано более 17 тыс. новых случаев заражения COVID-19, что является рекордным ежесуточным приростом в стране за все время пандемии. При этом только в Москве коронавирусом заболели около 5,5 тыс. граждан.

Автор
Екатерина Митрохина
коронавирус Сергей Собянин Москва
Материалы по теме
Собянин сообщил о жалобах на отказ переводить сотрудников на удаленку
Общество
Собянин заявил о серьезном пике заболеваемости и двух новых госпиталях
Общество
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter