Собянин не увидел необходимости в новых ограничениях из-за COVID в Москве

По словам мэра, это происходит благодаря соблюдению объявленных мер по борьбе с распространением коронавируса

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице пока не нужно вводить новые ограничения из-за COVID-19. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Никаких других мер в настоящее время не требуется в городе. Требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты», — сказал он.

По словам мэра, сейчас эпидемия коронавируса замедляется. Он пояснил, что, несмотря на высокое число заболевших, темпы распространения вируса не такие высокие, как весной.

Собянин также подчеркнул, что поддерживать ситуацию на безопасном уровне удается благодаря москвичам. Пенсионеры и школьники старшего возраста остаются дома, также граждане стали активнее носить маски и реже посещать общественные места, отметил мэр.