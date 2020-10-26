Число случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило 43 млн
Во всем мире к утру 26 октября было выявлено более 43 млн заболевших коронавирусной инфекцией. Это следует из данных американского университета Хопкинса, который собирает статистику по COVID-19 в режиме реального времени.
На 9:30 мск университет Хопкинса насчитал 43 009 311 подтвержденных случаев COVID-19. Больше всего их в США — 8,6 млн. На втором месте Индия с 7,9 млн заболевших, на третьем — Бразилия (почти 5,4 млн).
Россия с 1,5 млн случаев заражения занимает четвертую позицию. В пятерку стран с наибольшим числом заражений также входит Франция — 1,1 млн человек.
При этом во Всемирной организации здравоохранения на 12:00 мск 25 октября зафиксировали 42,5 млн заболевших в мире. Сервис Worldometer, который также собирает статистику со всех стран в реальном времени, сообщает, что на планете выявлено 43,35 млн инфицированных.