Число случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило 43 млн

Новый миллион заболевших выявили всего за два дня. 24 октября ВОЗ также сообщала о максимальном суточном приросте инфицированных с начала пандемии — более 465 тыс. человек

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Во всем мире к утру 26 октября было выявлено более 43 млн заболевших коронавирусной инфекцией. Это следует из данных американского университета Хопкинса, который собирает статистику по COVID-19 в режиме реального времени.

На 9:30 мск университет Хопкинса насчитал 43 009 311 подтвержденных случаев COVID-19. Больше всего их в США — 8,6 млн. На втором месте Индия с 7,9 млн заболевших, на третьем — Бразилия (почти 5,4 млн).

Россия с 1,5 млн случаев заражения занимает четвертую позицию. В пятерку стран с наибольшим числом заражений также входит Франция — 1,1 млн человек.

При этом во Всемирной организации здравоохранения на 12:00 мск 25 октября зафиксировали 42,5 млн заболевших в мире. Сервис Worldometer, который также собирает статистику со всех стран в реальном времени, сообщает, что на планете выявлено 43,35 млн инфицированных.