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Пандемия коронавируса ,  
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Число случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило 43 млн

Новый миллион заболевших выявили всего за два дня. 24 октября ВОЗ также сообщала о максимальном суточном приросте инфицированных с начала пандемии — более 465 тыс. человек
Фото:Darrian Traynor / Getty Images
Фото: Darrian Traynor / Getty Images

Во всем мире к утру 26 октября было выявлено более 43 млн заболевших коронавирусной инфекцией. Это следует из данных американского университета Хопкинса, который собирает статистику по COVID-19 в режиме реального времени.

На 9:30 мск университет Хопкинса насчитал 43 009 311 подтвержденных случаев COVID-19. Больше всего их в США — 8,6 млн. На втором месте Индия с 7,9 млн заболевших, на третьем — Бразилия (почти 5,4 млн).

Россия с 1,5 млн случаев заражения занимает четвертую позицию. В пятерку стран с наибольшим числом заражений также входит Франция — 1,1 млн человек.

ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших COVID-19
Общество
Фото:Fabrizio Bensch / Reuters

При этом во Всемирной организации здравоохранения на 12:00 мск 25 октября зафиксировали 42,5 млн заболевших в мире. Сервис Worldometer, который также собирает статистику со всех стран в реальном времени, сообщает, что на планете выявлено 43,35 млн инфицированных.

Последний миллион новых случаев заражения коронавирусом был зарегистрирован за два дня — 24 октября университет Хопкинса сообщал о преодолении отметки в 42 млн.

В этот же день ВОЗ зафиксировала новый рекорд суточного прироста заболевших — 465,3 тыс. человек. Предыдущие максимумы регистрировались организацией 22, 17 и 10 октября.

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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 42 млн
Общество
Фото:Ammar Awad / Reuters

Директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявлял, что сейчас мир находится в «критически важной» точке развития пандемии COVID-19. Он предупредил, что человечество ждут несколько очень трудных месяцев, поскольку эпидемиологическая обстановка в некоторых странах «находятся на опасной траектории».

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН и первый зампред комитета Госдумы по образованию Геннадий Онищенко считает, что заболеваемость в стране пойдет на спад в ноябре 2020 — январе 2021 года. Ускорить стабилизацию ситуации в России поможет добросовестное соблюдение всех мер санитрной безопасности.

Автор
Михаил Котляр
коронавирус пандемия заражение
Материалы по теме
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 42 млн
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших COVID-19
Общество
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