В Москве выявили почти 4,5 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За минувшие сутки в столице коронавирусом заболели 4455 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. За последние сутки в столице госпитализированы 1072 человека с COVID-19.

Накануне в Москве COVID-19 заболело на два человека меньше. 24 октября заразились 4453 человека. Из них боле 1,3 тыс. человек были госпитализированы.

За прошедшие сутки в Москве умерли 68 человек. Таким образом, общее число летальных исходов в городе достигло 6380.