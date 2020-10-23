Собянин назвал показатели замедления пандемии коронавируса

Эпидемия коронавируса замедляется, сообщил Собянин. По словам мэра, от неделе к неделе динамика роста заболеваемости снизилась сначала с 50-60 до 30%, а в последнюю неделю — до 15%

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Распространение коронавируса замедляется, взрывного роста числа новых заболевших нет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, замедление динамики эпидемии видно по изменению числа госпитализаций, роста числа пациентов с коронавирусной пневмонией и ряду других показателей.

«По ряду показателей она [динамика роста] была в районе 50-60%, потом 30%, в последнюю неделю было 15%. <...> Это означает, что эпидемия замедляется, рост идет, но более медленными темпами, нет такого взрывного роста», — пояснил Собянин.

В последний месяц в Москве начало расти число заразившихся коронавирусом. Если 24 сентября в столице выявили более 1 тыс. новых заболевших за сутки, то 23 октября этот показатель составил 5,4 тыс. человек.