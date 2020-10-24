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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Посольство сообщило о похоронах убитого в Гяндже российского подростка

Вид на здание посольства России в Азербайджане
Вид на здание посольства России в Азербайджане (Фото: embrus_az / Instagram)

Посольство России в Азербайджане подтверждает информацию о гибели российского подростка при обстреле города Гянджи в Азербайджане. По информации посольства, похороны должны были состояться в субботу, 24 октября, сообщили РБК в пресс-службе дипмиссии.

«Мы находимся в тесном контакте с исполнительной властью города Гянджа в Азербайджане, где он скончался в больнице. Насколько мне известно, его уже похоронили, церемония должна была состояться в 14:00. Физически сотрудники посольства не смогли на ней присутствовать — туда достаточно долго добираться. Поэтому приняли участие в церемонии заместитель руководителя русской общины Гянджи и настоятель местного храма», — сообщили РБК в пресс-службе посольства.

В дипведомстве отметили, что у подростка в Гяндже есть родственники, однако информацией о других пострадавших посольство не располагает.

Сотрудники посольства выразили соболезнования близким родственникам погибшего юноши и находятся в постоянном контакте с ними, в случае если им понадобится какая-либо помощь.

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Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Боевые действия на границе Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе ведутся с 27 сентября. Стороны возложили ответственность друг на друга и ввели военное положение. Обе стороны понесли потери среди военных и мирного населения.

По словам президента России Владимира Путина, с начала обострения конфликта в Карабахе погибли около 5 тыс. военных. У каждой из сторон погибли около 2 тыс. человек. Также глава государства привел данные о погибших за годы войны в Афганистане. По словам Путина, за десять лет погибли 13 тыс. советских военнослужащих.

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10 октября Баку и Ереван по итогам встречи в Москве договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Он начал действовать в тот же день в 12:00 (11:00 мск). Однако, несмотря на это, вечером в Степанакерте (столица НКР) прогремели взрывы.

В полночь 18 октября в Нагорном Карабахе было сорвано новое гуманитарное перемирие.

В карабахском конфликте поддержку Азербайджану оказывает Турция. Президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США и Россию в поставках оружия Армении. 

Россия является союзником Армении по Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) и имеет с Ереваном двусторонние соглашения о безопасности. Говоря об отношениях с Баку и Ереваном, Путин назвал эти страны равными для России партнерами.

Азербайджан Армения конфликт в Нагорном Карабахе ребенок гибель новости
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