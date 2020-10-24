Посольство сообщило о похоронах убитого в Гяндже российского подростка

Вид на здание посольства России в Азербайджане (Фото: embrus_az / Instagram)

Посольство России в Азербайджане подтверждает информацию о гибели российского подростка при обстреле города Гянджи в Азербайджане. По информации посольства, похороны должны были состояться в субботу, 24 октября, сообщили РБК в пресс-службе дипмиссии.

«Мы находимся в тесном контакте с исполнительной властью города Гянджа в Азербайджане, где он скончался в больнице. Насколько мне известно, его уже похоронили, церемония должна была состояться в 14:00. Физически сотрудники посольства не смогли на ней присутствовать — туда достаточно долго добираться. Поэтому приняли участие в церемонии заместитель руководителя русской общины Гянджи и настоятель местного храма», — сообщили РБК в пресс-службе посольства.

В дипведомстве отметили, что у подростка в Гяндже есть родственники, однако информацией о других пострадавших посольство не располагает.

Сотрудники посольства выразили соболезнования близким родственникам погибшего юноши и находятся в постоянном контакте с ними, в случае если им понадобится какая-либо помощь.