Азербайджан заявил о готовности передать тела армянских солдат

Азербайджан готов в одностороннем порядке передать тела армянских солдат через Товузский коридор. Об этом сообщает Haqqin.az со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

В Госкомиссии изданию сообщили, что в соответствии с договоренностями о временном прекращении огня между Азербайджаном и Арменией, Азербайджан готов в одностороннем порядке передать Армении несколько тел армянских военнослужащих. В Баку пояснили, что обмен должен происходить по заранее согласованному коридору на азербайджано-армянской государственной границе в направлении Товузского района.

Ранее Минздрав Армении предупредил о риске развития чумы в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, если тела убитых солдат не будут захоронены. В ведомстве также обвиняли Азербайджан в том, что он «постоянно нарушает требования гуманитарного прекращения огня, для обмена трупами».

Впервые об обмене трепами стороны договорились в ходе переговоров в Москве. Тогда главы МИДов Армении и Азербайджана при участии России заключили перемирия с 10 октября. Однако почти сразу после того, как перемирие вступило в силу, Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении соглашения, и продолжили военные действия.