Путин назвал Армению и Азербайджан равными партнерами России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия выстроила тесные связи и с Армений, и с Азербайджаном. Москва намерена поддерживать их с обеими странами, несмотря на конфликт в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Валдай». Трансляцию вел РБК.

«Для нас и Армения и Азербайджан — равные партнеры. <...>. Мы хотим выстраивать полноценные отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном», — сказал он.

По словам Путина, у России есть особые связи с обеими странами, хотя они и отличаются в чем-то друг от друга. В случае Армении российский лидер отметил, что на взаимоотношения с этой страной влияет религия, поскольку там, как и в России, распространено христианство. В то же время Путин обратил внимание на 15% россиян, которые, по его словам, исповедуют поддерживаемый в Азербайджане ислам. «Даже в этом смысле Азербайджан не чужая для нас страна», — сообщил Путин.

Он добавил, что в России проживает большое число представителей обоих государств. Как уточнил Путин, это более 2 млн армян и около 2 млн азербайджанцев.