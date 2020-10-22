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Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
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Путин назвал Армению и Азербайджан равными партнерами России

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия выстроила тесные связи и с Армений, и с Азербайджаном. Москва намерена поддерживать их с обеими странами, несмотря на конфликт в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Валдай». Трансляцию вел РБК.

«Для нас и Армения и Азербайджан — равные партнеры. <...>. Мы хотим выстраивать полноценные отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном», — сказал он.

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По словам Путина, у России есть особые связи с обеими странами, хотя они и отличаются в чем-то друг от друга. В случае Армении российский лидер отметил, что на взаимоотношения с этой страной влияет религия, поскольку там, как и в России, распространено христианство. В то же время Путин обратил внимание на 15% россиян, которые, по его словам, исповедуют поддерживаемый в Азербайджане ислам. «Даже в этом смысле Азербайджан не чужая для нас страна», — сообщил Путин.

Он добавил, что в России проживает большое число представителей обоих государств. Как уточнил Путин, это более 2 млн армян и около 2 млн азербайджанцев.

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Степанакерт, Нагорный Карабах

Президент назвал огромной трагедией текущий армяно-азербайджанский конфликт в Карабахе, поскольку из-за него гибнут люди. Президент указал, что противостояние в регионе началось из-за этнической вражды, а не территорий или межгосударственного противостояния.

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Бои на границе Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе вспыхнули с новой силой в конце сентября. В нарушении перемирия стороны обвинили друг друга. В обоих государствах введено военное положение. С обеих сторон есть потери среди военных и мирного населения.

В начале октября Ереван и Баку смогли договориться в Москве о прекращении огня. Однако почти сразу противники вновь обвинили друг друга в срыве договоренностей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 октября признал, что договоренности не соблюдаются.

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