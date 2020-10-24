Тихановская поблагодарила священников Беларуси за поддержку протестующих

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Соперница Александра Лукашенко от оппозиции на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская поблагодарила религиозные сообщества и их лидеров за солидарность с протестующими против результатов голосования.

«Я знаю, что священники, пасторы и верующие разных конфессий выходили на акции солидарности против насилия и беззакония, открывали двери церквей и костелов, чтобы укрыть мирных протестующих, звонили в колокола, дежурили у тюрем, посещали избитых в больницах и молились за мир и правду», — написала она в Telegram.

Тихановская напомнила, что католический архиепископ Тадеуш Кондрусевич около двух месяцев не может вернуться в страну. Сразу после выборов были арестованы в Барановичах католические священники Эдуард Синкевич и Александр Федотов. Также, по словам Тихановской, был арестован и провел под арестом 25 дней православный священник Владимир Дробышевский из Гомеля. Участников молебна за Белоруссию в православном храме после молитвы увезли в милицию, добавила она.

В конце августа Кондрусевич назвал грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания действия силовиков, которые заблокировали людей в минском Красном костеле во время разгона одной из акций протеста. Позднее митрополит заявил, что «есть основания полагать, что президентские выборы в Белоруссии прошли нечестно».