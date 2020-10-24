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Протесты в Белоруссии ,  
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Тихановская поблагодарила священников Беларуси за поддержку протестующих

Фото:TUT.by
Фото: TUT.by

Соперница Александра Лукашенко от оппозиции на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская поблагодарила религиозные сообщества и их лидеров за солидарность с протестующими против результатов голосования.

«Я знаю, что священники, пасторы и верующие разных конфессий выходили на акции солидарности против насилия и беззакония, открывали двери церквей и костелов, чтобы укрыть мирных протестующих, звонили в колокола, дежурили у тюрем, посещали избитых в больницах и молились за мир и правду», — написала она в Telegram.

Тихановская напомнила, что католический архиепископ Тадеуш Кондрусевич около двух месяцев не может вернуться в страну. Сразу после выборов были арестованы в Барановичах католические священники Эдуард Синкевич и Александр Федотов. Также, по словам Тихановской, был арестован и провел под арестом 25 дней православный священник Владимир Дробышевский из Гомеля. Участников молебна за Белоруссию в православном храме после молитвы увезли в милицию, добавила она.

В Минске католики совершили крестный ход из-за «гонений на церковь»
Общество
Фото:catholic.by

В конце августа Кондрусевич назвал грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания действия силовиков, которые заблокировали людей в минском Красном костеле во время разгона одной из акций протеста. Позднее митрополит заявил, что «есть основания полагать, что президентские выборы в Белоруссии прошли нечестно».

Позднее, 31 августа, стало известно, что Кондрусевича, который неделю находился в Польше и вел там богослужения, не пустили в Белоруссию. На следующий день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказ связан с политической деятельностью архиепископа.

Прихожане католической церкви в Минске 11 сентября совершили крестный ход на территории костела Пресвятой Троицы (Святого Роха) на Золотой Горке, чтобы в стране закончились «гонения на церковь» и архиепископ Тадеуш Кондрусевич мог вернуться обратно.

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Протесы в Белоруссии начались после президентских выборов, победу на которых, по официальным данным, одержал Лукашенко. Оппозиция не признает результаты и заявляет о фальсификациях. Лукашенко, в свою очередь, считает, что протестующих поддерживают западные страны. 10 октября президент встретился с арестованными оппозиционерами, чтобы «услышать мнения всех», сообщила его пресс-служба.

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