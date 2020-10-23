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Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум заразилась коронавирусом

Софья Апфельбаум
Софья Апфельбаум (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

У экс-начальника департамента господдержки Минкультуры Софьи Апфельбаум, которая является фигурантом уголовного дела «Седьмой студии» положительный результат теста на COVID-19. Об этом РБК сообщила адвокат Ирина Поверинова.

Из-за ее болезни суд принял решение отложить рассмотрение апелляций осужденных по делу «Седьмой студии» до 18 ноября, добавила адвокат.

Суд переквалифицировал обвинение Апфельбаум по делу «Седьмой студии»
Общество
Софья Апфельбаум

Заседание должно было состоятся 23 октября. Апелляционные жалобы подали бывшие генпродюсер и гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и Юрий Итин, а также Апфельбаум.

В конце июня суд признал их виновными в хищении 129 млн руб. из госсубсидии, выделенной на реализацию проекта в области современного искусства «Платформа», и назначил Итину и Малобродскому по три и два года условно соответственно, а также штрафы в 200 тыс. руб. Также три года условно получил режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников. Суд обязал его выплатить штраф в размере 800 тыс. руб. Серебренников обжаловать приговор не стал.

Апфельбаум суд переквалифицировал обвинение с мошенничества на халатность. Позднее ей назначили штраф в размере 100 тыс. руб. но освободили от наказания из-за истечения срока давности.

Софья Апфельбаум «Седьмая студия» коронавирус
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