Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум заразилась коронавирусом

Софья Апфельбаум (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

У экс-начальника департамента господдержки Минкультуры Софьи Апфельбаум, которая является фигурантом уголовного дела «Седьмой студии» положительный результат теста на COVID-19. Об этом РБК сообщила адвокат Ирина Поверинова.

Из-за ее болезни суд принял решение отложить рассмотрение апелляций осужденных по делу «Седьмой студии» до 18 ноября, добавила адвокат.

Заседание должно было состоятся 23 октября. Апелляционные жалобы подали бывшие генпродюсер и гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и Юрий Итин, а также Апфельбаум.

В конце июня суд признал их виновными в хищении 129 млн руб. из госсубсидии, выделенной на реализацию проекта в области современного искусства «Платформа», и назначил Итину и Малобродскому по три и два года условно соответственно, а также штрафы в 200 тыс. руб. Также три года условно получил режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников. Суд обязал его выплатить штраф в размере 800 тыс. руб. Серебренников обжаловать приговор не стал.