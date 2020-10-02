Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 78,09 (+0,81) Инвестиции, 14:08
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 91,58 (+0,85) Инвестиции, 14:08
Бывший член Европарламента объявил о покупке биткоинов Крипто, 15:20 Успешные предприниматели из малого бизнеса — о преодолении гравитации РБК и Райффайзенбанк, 15:10 МСП Банк профинансировал стартап по переработке пластика Пресс-релиз, 15:10 Кадыров предложил Навальному считать его заказчиком отравления Политика, 14:58 В России на 6,1% вырос спрос на автомобили Lada Общество, 14:55 Суд назвал дату рассмотрения жалоб на приговор по делу Серебренникова Общество, 14:53 Как COVID-19 изменил кредитное страхование пищевой и алкопромышленности Pro, 14:53 Цены на нефть Brent впервые с июня опускались ниже $39 Инвестиции, 14:52 Конгрессмены внесли новый проект о санкциях против «вмешательства» России Политика, 14:49 Глава РСТ оценил потери российского турбизнеса из-за пандемии Бизнес, 14:46 Принцип Tinder в работе: каким будет рынок труда в будущем Индустрия 4.0, 14:44  Паруса или пузыри: во что вкладывают опытные инвесторы РБК и СберПервый, 14:42 Стали известны соперники ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы Спорт, 14:40 Погоня за новым биткоином. Рискованные способы заработка на криптовалюте Крипто, 14:37
Дело Серебренникова ,  
0 

Суд назвал дату рассмотрения жалоб на приговор по делу Серебренникова

Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Мосгорсуде 23 октября рассмотрят апелляционные жалобы защиты на приговор по делу «Седьмой студии», фигурантами которого являются режиссер Кирилл Серебренников и другие. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Рассмотрение поданных апелляционных жалоб на приговор по уголовному делу в отношении Серебренникова, [экс-начальника департамента господдержки Минкультуры Софьи] Апфельбаум и других назначено в Мосгорсуде на 11:00 23 октября», — сказали в суде.

Сам Серебренников и его адвокаты жалобы в суд не подавали, добавили в Мосгорсуде.

В июле режиссер через своего адвоката заявил, что не собирается обжаловать приговор. «Он очень устал от судов и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии», — сказал защитник Серебренникова Дмитрий Харитонов.

Серебренников вышел на сцену «Гоголь-центра» впервые после освобождения
Общество

Апелляционные жалобы по делу«Седьмой студии» были поданы в июле Алексеем Малобродским, бывшим директором «Гоголь-центра», и защитой бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина.

26 июня Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова к трем годам условно и назначил ему штраф в 800 тыс. руб. Условные сроки и штрафы также получили Итин (три года условно и штраф в 200 тыс. руб.) и Малобродский (два года условно и штраф в 200 тыс. руб.). Апфельбаум получила штраф в 100 тыс. руб., но суд освободил от его уплаты из-за истечения давности.

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

Суд признал фигурантов дела виновными в хищении 129 млн руб. из госсубсидии, а также удовлетворил гражданский иск Минкультуры к Малобродскому, Итину и Серебренникову на 129 млн руб.
 

«дело Серебренникова» Кирилл Серебренников новости
Материалы по теме
Серебренников отказался обжаловать приговор суда из-за депрессии
Общество
Серебренников заявил об отсутствии денег на компенсацию для Минкультуры
Общество
Суд освободил от наказания давшего показания на Серебренникова бухгалтера
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter