Суд назвал дату рассмотрения жалоб на приговор по делу Серебренникова

Кирилл Серебренников (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Мосгорсуде 23 октября рассмотрят апелляционные жалобы защиты на приговор по делу «Седьмой студии», фигурантами которого являются режиссер Кирилл Серебренников и другие. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Рассмотрение поданных апелляционных жалоб на приговор по уголовному делу в отношении Серебренникова, [экс-начальника департамента господдержки Минкультуры Софьи] Апфельбаум и других назначено в Мосгорсуде на 11:00 23 октября», — сказали в суде.

Сам Серебренников и его адвокаты жалобы в суд не подавали, добавили в Мосгорсуде.

В июле режиссер через своего адвоката заявил, что не собирается обжаловать приговор. «Он очень устал от судов и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии», — сказал защитник Серебренникова Дмитрий Харитонов.