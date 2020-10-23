В Кремле уточнили детали участия Путина в отправке Навального в Германию

Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»)

Участие президента России Владимира Путина в отправке политика Алексея Навального в Германию заключалось в поручении Генпрокуратуре снять ограничения на выезд. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Президент именно говорил, что он общался с Генпрокуратурой с учетом того, что на тот момент были обременения у Навального в правах на выезд за границу и он не мог выезжать за границу», — сказал Песков.

Он отметил, что в этой части решить вопрос мог только президент. При этом, по словам Пескова, разрешение на отправку больного и перевозку было прерогативой врачей, президент к этому отношения не имел.

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