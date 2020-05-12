Власти Москвы назвали эффективные для защиты от коронавируса перчатки

Кожаные или латексные перчатки не подходят в качестве средств защиты от коронавируса, сообщили в депздраве. Вместо них лучше носить одноразовые перчатки из нитрила или тканевые из хлопка

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Для защиты от коронавируса следует носить одноразовые перчатки из нитрила или тканевые из хлопка. Соответствующие рекомендации дал столичный департамент здравоохранения, сообщает оперативный штаб.

Перчатки должны плотно прилегать к рукам. Время носки же зависит от материала: одноразовые из нитрила нужно менять как минимум каждые два часа, а тканевые можно носить весь день.

Во время использования перчаток из нитрила следует протирать руки антисептиком, а после снятия их нужно сразу выбросить. Тканевые же перчатки рекомендуется помыть с мылом, не снимая их. После этого их можно постирать при температуре 100 градусов.

Перчатки из других материалов, такие как кожа или латекс, при этом не годятся. «Кожаные или латексные перчатки не подходят для использования в качестве защиты от микроорганизмов, так как материал, из которого они сделаны, не выдержит обработки дезинфицирующими средствами», — поясняет депздрав.