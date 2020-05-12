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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы назвали эффективные для защиты от коронавируса перчатки

Кожаные или латексные перчатки не подходят в качестве средств защиты от коронавируса, сообщили в депздраве. Вместо них лучше носить одноразовые перчатки из нитрила или тканевые из хлопка
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Для защиты от коронавируса следует носить одноразовые перчатки из нитрила или тканевые из хлопка. Соответствующие рекомендации дал столичный департамент здравоохранения, сообщает оперативный штаб.

Перчатки должны плотно прилегать к рукам. Время носки же зависит от материала: одноразовые из нитрила нужно менять как минимум каждые два часа, а тканевые можно носить весь день.

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Во время использования перчаток из нитрила следует протирать руки антисептиком, а после снятия их нужно сразу выбросить. Тканевые же перчатки рекомендуется помыть с мылом, не снимая их. После этого их можно постирать при температуре 100 градусов.

Перчатки из других материалов, такие как кожа или латекс, при этом не годятся. «Кожаные или латексные перчатки не подходят для использования в качестве защиты от микроорганизмов, так как материал, из которого они сделаны, не выдержит обработки дезинфицирующими средствами», — поясняет депздрав.

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Жители Москвы должны носить защитные маски и перчатки в транспорте, магазинах и других общественных местах с 12 мая. С этого же дня в столице вновь заработают предприятия промышленности и строительства, их сотрудники также обязаны работать в средствах защиты. Без масок и перчаток можно находиться только дома или в отдельном рабочем кабинете. Нарушителям же введенного ограничения грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, обязательное ношение средств защиты в общественных местах — один из этапов ослабления введенных антивирусных ограничений. Маска служит «элементом, который позволяет нам двигаться к нормализации жизни», отметил он.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: медицинские маски, коронавирус
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