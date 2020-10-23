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В Приморье запретят работу ресторанов и баров ночью из-за COVID-19

Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Приморье время работы предприятий общественного питания ограничат до 23:00, чтобы предотвратить случаи нарушения «социальной дистанции». Такое предложение высказала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская во время заседания оперативного штаба, говорится на сайте правительства региона.

«Предлагаю ограничить работу ресторанов, баров и ночных клубов до 23:00», — сказала Детковская.

Она объяснила, что ночью в этих заведениях в основном находятся представители социальной группы, среди которой зафиксировано наибольшее количество новых случаев заражения. Речь, по ее словам, идет о людях в возрасте от 30 до 40 лет.

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Фото:Terray Sylvester / Reuters

Также Детковская отметила, что в ночных клубах регулярно фиксируется полное игнорирование требований о соблюдении «социальной дистанции». Она добавила, что кафе и рестораны могут продолжить работу в дневное время при условии строгого соблюдения эпидемиологических требований.

Губернатор Приморья поддержал предложение Роспотребнадзора. Соответствующее решение должно быть подготовлено в течение дня.

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В Москве в середине октября объявили о новых правилах посещения клубов и баров. Все посетители этих заведений должны будут регистрироваться по номерам телефонов. Для этого нужно сканировать специальный QR-код либо отправить СМС-сообщение на номер 7377.

Власти Петербурга также объявили о готовящихся ограничениях для ресторанов, они будут работать до 23:00. «Развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время, а есть после 23:00 вредно», — говорил вице-губернатор Евгений Елин. При этом он не уточнил, когда введут ограничения.

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