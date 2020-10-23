В Приморье запретят работу ресторанов и баров ночью из-за COVID-19

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В Приморье время работы предприятий общественного питания ограничат до 23:00, чтобы предотвратить случаи нарушения «социальной дистанции». Такое предложение высказала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская во время заседания оперативного штаба, говорится на сайте правительства региона.

«Предлагаю ограничить работу ресторанов, баров и ночных клубов до 23:00», — сказала Детковская.

Она объяснила, что ночью в этих заведениях в основном находятся представители социальной группы, среди которой зафиксировано наибольшее количество новых случаев заражения. Речь, по ее словам, идет о людях в возрасте от 30 до 40 лет.

Также Детковская отметила, что в ночных клубах регулярно фиксируется полное игнорирование требований о соблюдении «социальной дистанции». Она добавила, что кафе и рестораны могут продолжить работу в дневное время при условии строгого соблюдения эпидемиологических требований.