Власти Петербурга заявили о новых мерах фразой «есть после 23:00 вредно»

В Петербурге ограничат время работы ресторанов, предупредили власти. Рестораторы сообщили, что в городе также планируют ввести систему регистрации посетителей по номеру телефона, как в Москве

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Власти Санкт-Петербурга введут ограничения для ресторанов, они будут закрываться в 23:00. О готовящемся решении сообщил вице-губернатор Евгений Елин, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Рестораны выполняют две функции: кормят и развлекают. Развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время, а есть после 23:00 вредно. Давайте чуть меньше потанцуем и пообнимаемся и дадим меньше работы нашей системе здравоохранения», — сказал Елин.

Когда власти введут ограничение, он не уточнил. По словам президента Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонида Гарбара, ранее вице-губернатор сообщал, что «комендантский час» начнет действовать в конце недели.

«Сильнее всего это ударит по ресторанам при отелях и ночных клубах, а также [по ресторанам], расположенным по соседству с такими заведениями. Многие из них работают до последнего посетителя, до часа, до двух ночи», — считает Гарбар.

По его словам, рестораторам также сообщили о планах ввести в Петербурге систему допуска посетителей в заведения только после регистрации номера телефона. Такая мера уже действует для ночных заведений Москвы.