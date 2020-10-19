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Власти Петербурга заявили о новых мерах фразой «есть после 23:00 вредно»

В Петербурге ограничат время работы ресторанов, предупредили власти. Рестораторы сообщили, что в городе также планируют ввести систему регистрации посетителей по номеру телефона, как в Москве
Фото:Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Власти Санкт-Петербурга введут ограничения для ресторанов, они будут закрываться в 23:00. О готовящемся решении сообщил вице-губернатор Евгений Елин, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. 

«Рестораны выполняют две функции: кормят и развлекают. Развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время, а есть после 23:00 вредно. Давайте чуть меньше потанцуем и пообнимаемся и дадим меньше работы нашей системе здравоохранения», — сказал Елин.

Когда власти введут ограничение, он не уточнил. По словам президента Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонида Гарбара, ранее вице-губернатор сообщал, что «комендантский час» начнет действовать в конце недели.

«Сильнее всего это ударит по ресторанам при отелях и ночных клубах, а также [по ресторанам], расположенным по соседству с такими заведениями. Многие из них работают до последнего посетителя, до часа, до двух ночи», — считает Гарбар.

По его словам, рестораторам также сообщили о планах ввести в Петербурге систему допуска посетителей в заведения только после регистрации номера телефона. Такая мера уже действует для ночных заведений Москвы.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

РБК направил запрос в пресс-службу Елина и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

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Совладелец пивных ресторанов Maximilian и холдинга «Адамант» Аркадий Теплицкий сообщил РБК, что слышал слухи о возможном ограничении времени работы общепита, но официальных уведомлений не получал.

«Считаю, это просто безумие и абсурд — закрывать или ограничивать работу ресторанов и торговых центров при работающем метро с пассажиропотоком 1,5 млн человек в день. Введение санитарных норм — маски, антисептики и прочие ограничения в ресторанах — это нормально. Нужно следить, чтобы эти меры выполняли, а закрываться раньше при работающем общественном транспорте — абсурд», — уверен Теплицкий.

На фоне роста заболеваемости власти Москвы с 19 октября ввели в ночных заведениях систему регистрации посетителей по номеру телефона. Такие заведения получат QR-код. С помощью него или отправив СМС-сообщение на специальный номер 7377 посетители должны зарегистрировать свой номер телефона. Мера будет действовать с полуночи и до 6 утра.

Таким образом власти планируют выявить и прервать новые цепочки распространения коронавируса, сообщил заммэра Москвы Алексей Немерюк. Если у одного из посетителей позже найдут коронавирус, тем, кто отдыхал с ним в одном заведении, придет уведомление об этом и предложение пройти тест на COVID-19.

Рост числа заразившихся коронавирусом в Петербурге наблюдается с начала октября. 2 октября суточный прирост превысил 300 человек, к 19 октября он увеличился до 686. По общему числу заболевших COVID-19 город занимает третье место после Москвы и Подмосковья — 52,5 тыс. человек. По числу смертей от коронавируса Санкт-Петербург второй среди российских регионов после столицы — 3442 умерших.

Авторы
Виктория Полякова, Надежда Федорова
При участии
Мария Тирская
рестораны Санкт-Петербург коронавирус
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