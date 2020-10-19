Кремль выразил надежду на продолжение переговоров с США по СНВ

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Россия надеется на продолжение контактов с США по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно, мы предпочли бы все-таки услышать готовность наших американских партнеров продлить этот документ», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, в настоящий момент «пока действительно желаемого прогресса не наблюдается». Он также заверил, что «это не значит, что нужно останавливать полностью контакты».

Представитель Кремля указал, что договоренности по СНВ — это «основной краеугольный камень в фундаменте общей мировой стабильности и стратегической безопасности и не продление его «имело бы весьма пагубные последствия».