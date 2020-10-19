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Кремль выразил надежду на продолжение переговоров с США по СНВ

Фото:Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Россия надеется на продолжение контактов с США по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно, мы предпочли бы все-таки услышать готовность наших американских партнеров продлить этот документ», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, в настоящий момент «пока действительно желаемого прогресса не наблюдается». Он также заверил, что «это не значит, что нужно останавливать полностью контакты».

Посол России заявил об отсутствии анализа в отказе США продлить СНВ-3
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Анатолий Антонов

Представитель Кремля указал, что договоренности по СНВ — это «основной краеугольный камень в фундаменте общей мировой стабильности и стратегической безопасности и не продление его «имело бы весьма пагубные последствия».

Ранее США предложили России «по-джентльменски» заморозить или ограничить ядерные арсеналы, заявив, что готовы принять аналогичные меры. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявлял, что Вашингтон уже достиг «принципиального» соглашения с Москвой и готов продлить договор СНВ-3 на этих условиях «хоть завтра».

В ответ на это в Кремле заявили, что никаких «железобетонных» договоренностей с США о сокращении ядерных вооружений пока нет, поскольку переговоры еще продолжаются.

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Путин назвал первоочередным вопросом продление договора СНВ-3
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Владимир Путин

Российский президент Владимир Путин 16 октября предложил США продлить СНВ-3 «без всяких условий» как минимум на год. Президент отметил, что, если договор прекратит действовать и не будет заменен другим, «это было бы в высшей степени печально».

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, комментируя предложение Путина, назвал его «провалом». По его словам, российский лидер предлагает продлить договор без замораживания ядерного арсенала.

Договор СНВ-3 действует с февраля 2011 года и истекает в феврале 2021 года и по соглашению стран может быть продлен еще на пять лет. Согласно его условиям, страны должны сократить число развернутых ядерных боезарядов до 1550, а число межконтинентальных баллистических ракет и ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700.

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