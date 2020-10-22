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Авария с участием Ефремова ,  
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Ефремов рассказал об «обаятельном давлении» адвоката Пашаева

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет по делу о смертельном ДТП, рассказал в суде о давлении, которое на него оказывал бывший адвокат Эльман Пашаев. Его слова передает корреспондент РБК из зала суда, где рассматривается апелляция на приговор артисту.

«Я был будто в каком-то мороке. В такой ситуации, конечно, легче было на меня оказать давление. Все, что делал Эльман, он делал обаятельно, и мне даже это нравилось», — сказал Ефремов.

По словам Ефремова, Пашаев сам связался с ним через дальних общих знакомых. «Он заставил меня отказаться от признания вины, хотя я рассчитывал на особый порядок, и говорил от моего мнения совершенно дикие вещи», — сказал артист. Он отметил, что юрист давал «вычурные интервью в прессе, бросался на всех с шашкой наголо и говорил, что он юрист и лучше знает».

Комментируя заявление Ефремова, Пашаев заявил РБК, что статья, по которой обвинялся Ефремов, (ч. 2 ст. 264 УК РФ), не предусматривает расследования в особом порядке. «Хотя бы других адвокатов спросите: эта статья предусматривает особый порядок или нет. Если статья предусматривает более десяти лет [лишения свободы], она не может в особом порядке рассматриваться», — объяснил он.

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Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (на первом плане)

Совет адвокатской палаты Северной Осетии — Алании в сентябре лишил Пашаева статуса адвоката на основании заключения квалификационной комиссии совета, которая заявила о наличии в его действиях дисциплинарного проступка. Как рассказал президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко, Пашаев сам скандализировал судебный процесс.

В конце сентября Ефремов подал в суд жалобу, где сообщил о давлении со стороны Пашаева. В свою очередь, по данным источника ТАСС, в семье Ефремова заявили о планах подать жалобу на Пашаева в правоохранительные органы по подозрению в мошенничестве, а также выяснить, как в СМИ попала съемка скрытой камерой разговора Пашаева и артиста.

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Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима из-за ДТП на Садовом кольце Москвы, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Новый адвокат актера Роман Филиппов направил в суд апелляцию с требованием изменить приговор. В апелляции сказано, что он раскаялся и признает вину. На данный момент Ефремов содержится в СИЗО «Водник».

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