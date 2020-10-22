Ефремов рассказал об «обаятельном давлении» адвоката Пашаева

Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет по делу о смертельном ДТП, рассказал в суде о давлении, которое на него оказывал бывший адвокат Эльман Пашаев. Его слова передает корреспондент РБК из зала суда, где рассматривается апелляция на приговор артисту.

«Я был будто в каком-то мороке. В такой ситуации, конечно, легче было на меня оказать давление. Все, что делал Эльман, он делал обаятельно, и мне даже это нравилось», — сказал Ефремов.

По словам Ефремова, Пашаев сам связался с ним через дальних общих знакомых. «Он заставил меня отказаться от признания вины, хотя я рассчитывал на особый порядок, и говорил от моего мнения совершенно дикие вещи», — сказал артист. Он отметил, что юрист давал «вычурные интервью в прессе, бросался на всех с шашкой наголо и говорил, что он юрист и лучше знает».

Комментируя заявление Ефремова, Пашаев заявил РБК, что статья, по которой обвинялся Ефремов, (ч. 2 ст. 264 УК РФ), не предусматривает расследования в особом порядке. «Хотя бы других адвокатов спросите: эта статья предусматривает особый порядок или нет. Если статья предусматривает более десяти лет [лишения свободы], она не может в особом порядке рассматриваться», — объяснил он.